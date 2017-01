Manz macht einen gewaltigen Schritt nach vorne!

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

der Einstieg von Ankerinvestor Shanghai Electric macht sich für Manz nun auch in Form von lukrativen Aufträgen bemerkbar. Der Anlagenbauer konnte zwei Großaufträge mit einem beachtlichen Volumen von 263 Mio. Euro an Land ziehen. Doch damit soll noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein. „In Anbetracht des immsensen Potenzials weltweit ist dieser Auftrag nur als erster Schritt zu betrachten“, teilte das Unternehmen selbstbewusst mit.

Die Kunden bestellten zum einen eine CIGS-Produktionslinie mit einer Kapazität von 306 Megawatt, zum anderen eine CIGS-Forschungslinie mit 44 MW Kapazität. Die Produktionslinie wurde von einem Joint Venture geordert, das Tochtergesellschaften des Manz-Großaktionärs Shanghai Electric und des Kooperationspartner Shenhua Group gegründet hatten. Mit der Lieferung und Installation beginnt Manz bereits in diesem Jahr. Im kommenden Jahr soll die weltweit zweitgrößte Anlage dieser Art in Betrieb gehen.

Der Vorstandsvorsitzende Dieter Manz kommentierte den Deal mit den chinesichen Kooperationspartnern geradezu euphorisch: „Diese Zusammenarbeit ist absolut einmalig in der weltweiten Solarindustrie. Wir waren immer von der Überlegenheit und dem Potenzial unserer CIGS-Dünnschicht-Technologie überzeugt. Bereits heute bieten CIGS-Module von Manz niedrigste Stromerzeugungskosten als die kristalline PV-Technologie. Für unser Solargeschäft markieren die heutigen Vereinbarungen den Durchbruch. Das Vertrauen in unser exzellentes Können als Ingenieure und Maschinenbauer zahlt sich nun aus.

