Manz: Das Warten geht weiter!

die Aktien des Maschinenbauunternehmens Manz haben sich zuletzt spürbar erholt. Seit Ende Dezember verteuerten sich die Papiere in der Spitze um rund 15 Prozent bis auf 36,50 Euro, was zugleich einem neuen 3-Monats-Hoch entspricht. Eine wichtige charttechnische Hürde wartet nun im Bereich von 37,70 Euro, dem Oktober-Hoch aus dem vergangenen Jahr. Fraglich ist, wie weit die Aktie noch laufen kann? Das Unternehmen wartet nach wie vor auf die lang ersehnten Rekordbestellungen aus Asien. Vorstandschef Dieter Manz hatte bereits im November von bevorstehenden Aufträgen in dreistelliger Millionenhöhe gesprochen. Die entsprechenden Verträge sollten eigentlich bis zum Jahresende unterzeichnet werden. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Bestellungen inzwischen zumindest teilweise im Aktienkurs eingepreist sind, frei nach dem Motto „buy the rumors“.

Viel hängt an CIGS-Technologie

Das Analysehaus Warburg Research geht ebenfalls davon aus, dass Manz kurz vor einem massiven Auftragseingang steht und hielt daher an seiner Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 42 Euro fest. Analyst Malte Schaumann prognostiziert für 2017 ein deutliches Umsatzwachstum von mehr als 50 Prozent, vor allem begünstigt durch Bestellungen für Anlagen zur Herstellung von CIGS-Solarzellen. Für Manz ist das CIGS-Geschäft von elementarer Bedeutung, da andere Sparten defizitär arbeiten und schwache Zukunftsaussichten aufweisen. Gemeinsam mit dem staatlichen chinesischen Konzern Shanghai Electric, der seit vergangenem Jahr Großaktionär des Reutlinger Maschinenbauers ist, will man die CIGS-Technologie ausbauen und den chinesischen Solarmarkt für sich gewinnen.

