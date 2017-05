Manz: Gute News aus China helfen beim Ausbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

zu den großen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählte heute die Aktie der Manz AG. Dafür gibt es auch einen guten Grund, denn wie Manz heute vorbörslich vermelden konnte, wurde eine Anzahlung in Höhe von 64,3 Mio. Euro für CIGS-Aufträge verbucht.

Manz goes China: Anzahlung sorgt für Vertrauen und somit Kurssprung

Bereits vor einigen Monaten konnte die Manz AG vermelden, dass man mit den chinesischen Unternehmen Shanghai Electric Group und Shenhua Group zusammen den Solar-Markt erobern wolle. Insgesamt erhielt Manz daher einen Auftrag zur Produktion von CIGS-Solarmodulen im Volumen von 263 Mio. Euro. Die erste Anzahlung auf diesen Großauftrag ging jetzt bei Manz ein, was das Vertrauen der Anleger in die China-Pläne von Manz deutlich erhöhen dürfte. Daher kam es infolge der Meldung auch zu einem kleinen Kurssprung von zeitweise mehr als +7%.

Aus rein charttechnischer Sicht ist dies uneingeschränkt positiv zu werten. Denn mit dem heutigen Kurssprung schafft es die Aktie endlich, den charttechnisch wichtigen Widerstand an der runden 40-Euro-Marke zu knacken. Dadurch wurde ein kurzfristig starkes Kaufsignal aktiviert, was die Aktie weiter nach oben treiben dürfte. Technische Analysten sehen das Kursziel nun bei mindestens 50 Euro. Allerdings muss auf dem Weg dorthin noch die Widerstandsmarke von 45/46 Euro geknackt werden.

Fazit: So lange die Aktie über 23 Euro notiert, überwiegen die Chancen die Risiken!

Die Aktie der Manz AG steht schon seit vielen Jahren auf meiner Beobachtungsliste, ohne das ich bisher jemals in die Aktie investiert gewesen wäre. Die letzten Nachrichten geben den in den vergangenen Jahren leidgeprüften Aktionären jetzt aber neue Hoffnung. Sollten sich die Geschäfte der Gesellschaft weiterhin so positiv entwickeln wie zuletzt, wären sogar noch weitaus höhere Notierungen realistisch. Zur Erinnerung, im Mai 2015 notierte das Papier noch bei über 95 Euro.

Im „Worst Case“ jedoch könnte es durchaus zu einer erneuten Krise auf dem Solarmarkt kommen, was dann wohl in einer Reduzierung oder gar Stornierung von Bestellungen enden würde. Sofort wären die Umsatz- und Gewinnprognosen des Unternehmens Makulatur und die Aktie würde wieder abstürzen. Aktuell sehe ich ein solches Szenario aber noch nicht am Horizont aufziehen.

