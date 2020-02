Manz: Die Bären bleiben im Vorteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Einen rabenschwarzen Tag erlebten am Freitag die in der Manz-Aktie investierten Anleger. Ihr Investment gab in Tagesverlauf um 5,06 Prozent nach und verabschiedete sich mit einem Wochenschlusskurs von 20,65 Euro aus dem Handel. Im Tief war die Aktie sogar auf 20,20 Euro zurückgefallen. Damit setzte sich der nach dem Hoch vom 22. Januar bei 24,70 Euro gestartete Abwärtstrend weiter fort.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung