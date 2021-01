Manz: Anteilsverkauf erfolgreich abgeschlossen – Erlös im mittleren zweistelligen Millionenbereich

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Wie der Hightech-Maschinenbauer Manz heute vorbörslich bekannt gibt, wurden alle gehaltenen Anteile an der Talus Manufacturing Ltd. (Talus) an die Lam Research Corporation (Lam) übertragen, alle behördlichen Genehmigungen sind erteilt. Nach dem Übertrag von 80,5 Prozent der Anteile gehört Talus nun vollständig zu Lam.

Der Verkaufspreis bewegt sich nach Unternehmensangaben im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Nach Unternehmensangaben will Manz das Geld für



