Manz-Aktie: Wird es jetzt gefährlich für die Anleger?

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Liebe Leser,

die Manz-Aktie hat am Freitag eine wichtige Trendlinie unterschritten, sich anschließend jedoch wieder deutlich erholen können. Trotzdem verlor die Aktie am Ende des Tages rund 2 % an Wert. In der kommenden Woche sollten Anleger die Kursentwicklung genau beobachten, denn es könnte zu weiteren Rückschlägen kommen.

Einschätzungen zum aktuellen Chartbild: Übergeordnet ist eigentlich ein Aufwärts-Dreieck aktiv!

Interessant an dem aktuellen Chartbild ist, dass eigentlich die positiven Einflussfaktoren überwiegen. Durch das Aufwärtsdreieck hätte die Manz-Aktie im Prinzip die Chance, kräftig nach oben auszubrechen. Dementsprechend stimmt der jüngste Rückschritt etwas pessimistisch.

Charttechnische Analyse: Relative Stärke Index nähert sich dem überverkauften Bereich!

Da der RSI aber noch nicht in die käuferfreundliche Zone eingedrungen ist, könnte die Aktie zunächst noch weiter abgeben, bevor ein Kaufsignal gebildet werden kann. Die nächste Woche entscheidet vielleicht schon über die weitere Richtung der Manz-Aktie. Schafft die Aktie den Sprung zurück in den Aufwärtstrend, wäre ein Kursziel bei 43 Euro wieder möglich.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Johannes Weber.