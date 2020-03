Manz-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Nach der Bullenoffensive vom Dienstag setzt sich die Erholung an den Märkten am Mittwoch fort. Der DAX erlebt ein wildes Hin und Her, beendet den Handel aber mit 1,79 Prozent im Plus. Der US-Leitindex Dow Jones kommt besser aus den Startlöchern, muss dann aber einen Rücksetzer verkraften. Zur Mittagszeit kehren die Bullen an den Markt zurück und sorgen aktuell für ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung