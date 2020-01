Manz Aktie: Geht da noch was?

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Nach einer schwindelerregenden Rallye in der ersten Dezemberhälfte mussten Anleger von Manz in jüngster Vergangenheit wieder einige Verluste hinnehmen. Das bedeutet jedoch noch nicht zwingend, dass der Aufwärtstrend bereits beendet wäre. Es ist gut möglich, dass aktuell Druck lediglich durch Gewinnmitnahmen entsteht. Langfristig könnte in der Aktie noch deutlich mehr drin sein.

Diese Marken sind jetzt wichtig!

Besonders achten müssen Anleger zunächst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung