Manz AG News: Grösserer Auftrag „aus der Batterieecke“ bestätigt Ansatz

Manz AG News, 03.03.2022: Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3) konnte dieses Jahr schon „grössere Aufträge“ vermelden, wie der Auftrag eines Halbleiterherstellers über 20 Mio EUR, und heute einen im Zusammenhang mit Li-Ion-Batteriesystemen – im „niedrigen“ zweistelligen Millionenbereich, wie es kryptisch bei Manz heisst.

Mit einem der „führenden Unternehmen in der Produktion von Industriebatterien und Energiespeichersystemen“ aus Südeuropa sei ein Vertrag über vier Linien zur Montage von Batteriemodulen aus prismatischen Zellen geschlossen worden. Die auf den Linien produzierten Module sollen im Nutzfahrzeugbereich und zur stationären Energiespeicherung zum Einsatz kommen

Zufrieden kommentiert CEO Martin Drasch die Manz AG News:

„Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung und Innovationskraft in den Bereichen Hightech-Maschinenbau und Batterieproduktionslösungen hat sich Manz in der Branche als Experte etabliert. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach unseren modularen und innovativen Fertigungssystemen. Unsere Kunden schätzen insbesondere, dass wir sie umfassend beraten können und für alle Prozesse und Produktionsstufen die passende Lösung anbieten. So realisieren wir deutliche Effizienzsteigerung für unsere Kunden. Wir sehen uns daher ausgezeichnet positioniert, um von der weltweiten enormen Nachfrage nach Batteriesystemen auch in Zukunft deutlich profitieren zu können.“

Konkret

Zum Einsatz komme in diesem Projekt das „bewährte“, modulare Battery Laser System BLS 500, mit dem sich Li-Ion-Batteriezellen zu Modulen mit hoher Festigkeit verschweißen lassen würden. Überdies habe Manz mit dem eigenentwickelten smartPRODUCTIONKIT gepunktet, mit dem sich Produktionsdaten über alle Prozessschritte der Fertigung erfassen und auswerten lassen sollen. Und somit eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der produzierten Teile in Echtzeit ermöglicht werde. Die auf den 4 Produktionslinien von Manz produzierten Li-Ionen Akkus sollen für Nutzfahrzeuge und stationäre Energiespeicher eingesetzt werden. Auslieferung der Anlagen – und Abrechnung – soll in 2022 und 2023 zu gleichen Teilen erfolgen. .

Aktuell (03.03.2022 / 11:23 Uhr) notiert die Manz AG Aktie im XETRA-Handel bei 43,90 EUR (+1,30 EUR / +3,,05 %).