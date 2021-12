Manz AG: Batterien bringen Millionauftrag

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3) kann eine weiterhin positive Auftragsentwicklung aus dem Bereich der Batteriefertigung verzeichnen. Die stetig steigenden Nachfrage nach Li-Ion-Batteriesystemen bringt der Manz AG nun von einem der führenden deutschen Hersteller von Batterien einen Auftrag im oberen einstelligen Millionen-Euro Bereich und wird im nächsten Jahr umsatz- und ertragswirksam. Der Auftrag umfasst eine Linie zur Montage von Batteriemodulen aus gewickelten Rundzellen.

Das Projekt dient dem Aufbau einer Linie zur Modulassemblierung in Osteuropa und bietet das Potenzial auf einen Folgeauftrag in vergleichbarer Größe. Überzeugen konnte die Manz AG durch die in ähnlichen Projekten gewonnene, umfangreiche Erfahrung sowie eine bereits langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Kunden in anderen Projekten. Zudem ist von großem Vorteil, dass bei der Realisierung des Projekts die Nähe zu den Manz-Standorten in der Slowakei und in Ungarn vorhanden ist. Produktionsvorteile für den Kunden gegenüber dem Wettbewerb ergeben sich insbesondere aus der hohen Präzision beim Verschalten der Zellen mittels Laserschweißen bei gleichzeitig schnellen Taktzeiten, die durch eine eigenentwickelte, innovative Greifertechnologie realisiert werden. Der Kunde wurde bereits in der Konzeptionsphase intensiv von der Manz AG unterstützt, wodurch das Produktdesign der Batteriemodule für die Massenfertigung optimiert werden konnte.

Manz AG: Aktie wird davon profitieren

Martin Drasch, Vorstandsvorsitzender der Manz AG, kommentiert: „Als Hightech-Maschinenbauer mit unseren innovativen und effizienten Produktionsanlagen sind wir optimal positioniert, um von der weltweiten enormen Nachfrage nach Batteriesystemen zu profitieren. Wir können unsere Kunden aufgrund der langjährigen Erfahrung umfassend beraten und für alle Prozesse und Produktionsstufen die passende Lösung anbieten. Dabei sind unsere Lösungen wie in diesem Fall oft deutlich effizienter als die Angebote der Konkurrenz.“

Einen wichtigen Beitrag zu dieser Effizienzsteigerung leistet unter anderem das modulare Battery Laser System BLS 500, ein flexibles Lasersystem, das dank des Plattformansatzes die Vorteile einer Standardanlage mit denen einer individuellen Lösung kombiniert. Mit der BLS 500 lassen sich unter anderem Li-Ion-Batteriezellen zu Batteriepacks oder verschieden geformte Battery Cans mit hoher Festigkeit dicht verschweißen.

Aktuell (14.12.2021 / 10:46 Uhr) notieren die Aktien der Manz AG im XETRA-Handel mit Plus 8,45 EUR (19,23 %) bei 52,40 EUR.