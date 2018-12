Manx Telecom: Was soll die Aufregung?

Der Kurs der Aktie Manx Telecom steht am 29.12.2018, 12:44 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 1,54 GBP. Der Titel wird der Branche "Integrierte Telekommunikationsdienste" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Manx Telecom wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Manx Telecom-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Manx Telecom liegt im Mittel wiederum bei 185 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 153 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 20,92 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Manx Telecom insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Manx Telecom wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Manx Telecom auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 7,61 Prozent liegt Manx Telecom 2,98 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Telecom" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,63. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.