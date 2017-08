Manuela Schwesig für kostenlose Kitas - auch wenn Experten davon abraten

Hamburg (ots) - In einer aktuellen Bildungsstudie der BertelsmannStiftung raten Experten von kostenlosen Kita-Plätzen ab. Zunächstmüsse in die Qualität der Betreuung investiert werden.SPD-Frau Manuela Schwesig, 43, Ministerpräsidentin vonMecklenburg-Vorpommern und ehemalige Bundesfamilienministern, hält andem Wahlversprechen der SPD fest. In GALA sagt sie diese Woche, wieBeruf und Familie zu vereinbaren seien: "Indem es ausreichendGanztags-Kitas und Ganztagsschulen gibt. Indem wir hier inMecklenburg-Vorpommern die Kita-Gebühren schrittweise absenken undlangfristig ganz abschaffen wollen. Indem man es unterstützt, dassVäter auch mal Teilzeit arbeiten und darüber nicht die Nase gerümpftwird."In der Bertelsmann-Studie landete Mecklenburg-Vorpommern mit einemKita-Betreuungsschlüssel von 1:13,7 auf dem letzten Platz imBundesländervergleich.Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell