Manuela Schwesig (SPD) zum Unterhaltsvorschuss: Ministerpräsidenten müssen liefern

Berlin/Bonn (ots) - Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig(SPD) fordert eine breite Unterstützung für ihren Reformvorschlag zumUnterhaltsvorschuss für Kinder von Alleinerziehenden: "Ich bin malgespannt, wer das im Parlament jetzt kritisieren will. Denn alleMinisterpräsidenten, ob von der Linkspartei, den Grünen, der SPD oderder Union, hatten meinen Ursprungsvorschlag nicht wirklichunterstützt", sagte Schwesig im phoenix-Interview. Unterstützung fürdie neue Lösung erwarte sie insbesondere von den Linken und denGrünen. "Was nicht funktioniert, ist, hier im Deutschen Bundestaggroße Reden zu schwingen und dann, wenn man sich einigen muss, dieeigenen Ministerpräsidenten nicht liefern", so dieFamilienministerin.