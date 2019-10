ManpowerGroup beruft Angela Olsen zur neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung

Frankfurt am Main (ots) - Die ManpowerGroup Deutschland ernenntAngela Olsen mit Wirkung zum Januar 2020 zur Vorsitzenden derGeschäftsführung. In ihrer neuen Funktion ist Olsen für alle Markenund Angebote der ManpowerGroup zuständig. Dazu zählen die DachmarkenManpower, Experis, Right Management, ManpowerGroup Solutions,Proservia und Stegmann Personal.Olsen bringt über 20 Jahre Erfahrung in derPersonaldienstleistungsbranche mit und ist in unterschiedlichenWirtschaftszweigen sehr gut vernetzt. In ihrer Laufbahn hat sie ihreManagementfähigkeiten in den Bereichen Innovation, Transformation undDiversifizierung bereits erfolgreich unter Beweis gestellt."Angelas Führungsstärke, ihre Erfolgsbilanz bei der Umsetzung vonTransformationsprozessen und ihre Fähigkeit in der Entwicklung neuerPotenziale in einem sich schnell entwickelnden Markt werden eingroßer Gewinn für unser Unternehmen sein", sagt Hans Leentjes,Regional President der ManpowerGroup für Nordeuropa. "Ich freue mich,dass sie uns durch ihre Expertise im operativen Geschäft und imdigitalen Umfeld bereichern wird, um das Unternehmen erfolgreich zuführen und noch mehr Menschen in sinnvolle Beschäftigung zuvermitteln sowie Unternehmen und qualifizierte Talentezusammenzubringen.""Der Arbeitsmarkt in Deutschland bleibt angespannt und der Bedarfan Qualifikationen ändert sich schnell, da sich Unternehmen in einemherausfordernden Geschäftsumfeld transformieren", sagt Olsen. "Niewar es wichtiger, neue und innovative Wege zu gehen, um qualifizierteMitarbeiter zu finden, zu entwickeln und zu halten. Ich freue michauf die Zusammenarbeit mit dem Team und darauf, meine fundierteBranchenerfahrung in die ManpowerGroup Deutschland einzubringen, umdas Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen und jene Chancen zumaximieren, die unsere Transformation für unsere Kunden undKandidaten bietet."Olsen folgt auf Frits Scholte, der seit Dezember 2018 als InterimCountry Manager tätig ist und nun in seine globale Rolle imUnternehmen zurückkehrt.+++ Ein Pressefoto in druckfähiger Auflösung finden Sie hier:https://bit.ly/35T6lV2 +++Über die ManpowerGroup[TM]ManpowerGroup (NYSE: MAN), der globale Marktführer fürPersonallösungen, unterstützt Unternehmen bei ihrer Transformation inder sich stetig und rasant wandelnden Welt der Arbeit: Wir stellenumfassende Lösungen für das Rekrutieren, Managen und Entwickeln derfür den nachhaltigen Erfolg notwendigen Fachkräfte bereit. Mehrerehunderttausend Kundenunternehmen vertrauen auf unser innovativesLösungsportfolio, mit dem wir Millionen von Menschen langfristig zusinnvoller Arbeit verhelfen - in einem breiten Spektrum von Branchenund Berufen. Über unsere Markenfamilie - Manpower®, Experis®, RightManagement® und ManpowerGroup® Solutions - schaffen wir echtenMehrwert für unsere Kandidaten und Kunden in mehr als 80 Ländern -und das seit mehr als 70 Jahren. 2019 wurde die ManpowerGroup bereitsfür das zehnte Jahr in Folge als eine der "World's Most EthicalCompanies" benannt und auch - wie schon in den vergangenen 16 Jahren- auf der Fortune-Liste der beliebtesten Unternehmen geführt: Dasbestätigt einmal mehr unsere Position als vertrauenswürdigste undbeliebteste Marke unserer Branche. Erfahren Sie mehr darüber, wie undwarum die ManpowerGroup eine zentrale Rolle für die Zukunft derArbeitswelt spielt: www.manpowergroup.comÜber die ManpowerGroup DeutschlandDie ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellunginnovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen inder sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mitmehr als 40.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 1 MilliardeEuro zählt die ManpowerGroup zu den drei größtenPersonaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach derUnternehmensgruppe agieren an bundesweit 153 Standorten dieGesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken. MehrInformationen erhalten Sie unter https://www.manpowergroup.de.Pressekontakt:Faktenkontor GmbHClemens Hoh / Christine ProbostWiesenhüttenplatz 2660329 Frankfurt am MainTel.: +49 69 2474980-20E-Mail: manpower@faktenkontor.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell