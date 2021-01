Die ManpowerGroup Deutschland bündelt seine spezialisierten IT-Angebote unter der Marke Experis

Frankfurt am Main (ots) - Die ManpowerGroup Deutschland bekräftigte heute ihr Engagement zur Bereitstellung von IT-Fachkräften und IT-Lösungen und kündigt an, dass sich das Angebot der Tochtermarke Experis in Zukunft auf IT-Kompetenzen und IT-Lösungen konzentrieren wird. Die ManpowerGroup-Marke Proservia und ihre Tochtergesellschaft Proservia Field Services operieren demzufolge gleichfalls unter dem Markendach Experis, so dass ein umfassendes Portfolio an IT-bezogenen Services, von der Rekrutierung, über Beratung bis hin zu Managed Services besteht.Der Bedarf an IT-Fachkräften, sowie an Lösungen für virtuelle Arbeitsplätze oder Cybersicherheit ist durch die Pandemie weiter gestiegen. Experis bietet hierzu datengestützte Expertise in fünf gefragten IT-Bereichen: Business Transformation, Cyber-Sicherheit, digitaler Arbeitsplatz, Cloud & Infrastruktur sowie Unternehmensanwendungen."Da Unternehmen in Deutschland ihre digitale Transformation forcieren und in neue digitale Infrastrukturen investieren, steigt der Bedarf an IT-Qualifikationen und technologiebasierten Lösungen stetig an", erläutert Harld Peters, Regional President Northern Europe der ManpowerGroup. "Unternehmen müssen heute ihre digitale Transformation beschleunigen und sind dazu auf der Suche nach gefragten IT-Kompetenzen sowie maßgeschneiderten Lösungen. Gleichzeitig suchen qualifizierte IT-Berater nach den Projekten und Arbeitgebern, die ihnen einen optimalen Mix aus Herausforderung, Chance und Flexibilität bieten. Deshalb verstärken wir unser Engagement und unsere Expertise in der IT über unsere Marke Experis. Dieser Schritt ermöglicht es uns, noch agiler und reaktionsschneller auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Berater einzugehen."Die ManpowerGroup hat Experis in den vergangenen Jahren zu einem der führenden Dienstleister in der IT-Branche aufgebaut. Aktuell sind in Deutschland 1.500 Berater in den Bereichen Professional Resourcing, Consulting Services, IT-Consulting und Managed Services im Auftrag von mittelständischen und großen Unternehmen im Einsatz. Europaweit sind es sogar 18.000."Die Kombination aus vertieften länderspezifischen Kenntnissen und regionaler / globaler Expertise ermöglicht es unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern, sich in einer im kontinuierlichen Wandel befindlichen digitalen Welt schnell und umfassend weiterzuentwickeln", führt Jonathan Elliott, Head of Experis Europe, aus. "Mit unserem spezialisierten Angebot unter der Marke Experis begleiten wir Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation und führen sie mit unserem einzigartigen Portfolio aus professionellem IT-Resourcing, Consulting, Managed Services sowie Projekt- und Personallösungen zum Erfolg."Weitere Informationen finden Sie unter (www.experis.de (http://www.experis.de))Über Experis®Experis ist weltweit führend in den Bereichen IT Professional Resourcing, Consulting, Projektlösungen und Managed Services. Da der Bedarf an IT-Fachkräften steigt, unterstützt Experis Unternehmen bei der Transformation ihrer digitalen Infrastruktur, Unternehmensanwendungen, Cloud und Cyber-Sicherheit. Mit der Experis Academy bieten wir eine leistungsstarke Kombination aus gefragten technischen Fähigkeiten und den für den Geschäftserfolg entscheidenden Soft Skills. Experis ist Teil der Markenfamilie der ManpowerGroup, zu der auch Manpower und Talent Solutions gehören. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns auf www.experis.de (http://www.experis.de).Über die ManpowerGroup(TM)ManpowerGroup (NYSE: MAN), der globale Marktführer für Personaldienstleistungen, unterstützt Unternehmen bei ihrer Transformation in der sich stetig und rasant wandelnden Welt der Arbeit: Wir stellen umfassende Lösungen für das Rekrutieren, Entwickeln und Verwalten der für den nachhaltigen Erfolg notwendigen Fachkräfte bereit. Mehrere hunderttausend Kundenunternehmen vertrauen auf unser innovatives Leistungsportfolio, mit dem wir Millionen von Menschen langfristig zu sinnvoller Arbeit verhelfen - in einem breiten Spektrum von Branchen und Berufen. Über unsere Markenfamilie - Manpower, Experis, Talent Solutions - schaffen wir echten Mehrwert für unsere Kandidaten und Kunden in mehr als 75 Ländern und Regionen - und das seit mehr als 70 Jahren. Beständige Anerkennung erhalten wir auch für unsere Initiativen im Bereich der Diversität: Arbeitsplätze für Frauen, Inklusion, Gleichberechtigung und Arbeit für Menschen mit Behinderungen sind wichtige Themen für uns. 2020 wurde die ManpowerGroup bereits zum elften Mal mit dem Ethik-Preis "World's Most Ethical Companies" ausgezeichnet. All das unterstreicht unsere Position als die Marke der Wahl, wenn es um gesuchte Fachkräfte geht.Pressekontakt:MANPOWERGROUPBirgit TheysohnHead of Marketing & Communicationspresse@manpower.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell