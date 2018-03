ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer: Hochstimmung in deutschen Betrieben: Einstellungsbereitschaft auf bestem Stand seit acht Jahren

Eschborn (ots) -- Zwölf Prozent der deutschen Arbeitgeber planen Einstellungen- Vor allem der Mittelstand und das produzierende Gewerbe tragenden Trend- Jedes fünfte Berliner Unternehmen plant im zweiten Quartal neuesPersonal einzustellenDie Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist hervorragend, dieAuftragsbücher sind zumeist voll. Daher planen deutlich mehrUnternehmen als in den Vormonaten, neue Mitarbeiter einzustellen. Dersaisonbereinigte Netto-Beschäftigungsausblick liegt im zweitenQuartal 2018 bei moderaten +8 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartalsowie zum zweiten Quartal 2017 stieg die Einstellungsbereitschaft umzwei Prozentpunkte. Rund jedes achte Unternehmen in Deutschlandmöchte zwischen April und Juni 2018 die Personaldecke aufstocken. Nurzwei Prozent erwägen eine Reduktion. Bei der großen Mehrheit bleibtdie Belegschaft konstant. Vor allem im Mittelstand und demproduzierenden Gewerbe ist der Ausblick ausgesprochen positiv. "DerMittelstand wird seiner Rolle als Motor der Wirtschaft gerecht", sagtHerwarth Brune, Vorsitzender der Geschäftsführung der ManpowerGroupDeutschland. "Doch im kommenden Quartal beschränkt sich die positiveStimmung nicht nur auf einzelne Firmengrößen, Branchen und Regionen.Schon lange war das Bild im Arbeitsmarktbarometer nicht mehr soeinheitlich gut." Regional gibt die Hauptstadt den Ton an: BerlinerArbeitgeber melden die stärksten Einstellungsaussichten, gefolgt vonden Einstellungsplänen in Frankfurt. Dies sind Ergebnisse desManpowerGroup Arbeitsmarktbarometers für das zweite Quartal 2018, fürdas 1.000 Arbeitgeber in Deutschland befragt wurden.+++ Die Studienergebnisse kompakt als Infografik finden Sie überdiesen Link: http://bit.ly/1p9QDysLaut dem neuesten ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer wächst dieZuversicht unter deutschen Arbeitgebern. Von den Befragten inDeutschland wollen 97 Prozent wachsen oder ihre Belegschaft stabilhalten. In der Tat sagten 12 Prozent der 1.000 Arbeitgeber, dass siein den kommenden Monaten Neueinstellungen planen.Treiber dieser Entwicklung ist vor allem der Mittelstand. Dersaisonbereinigte Netto-Beschäftigungsausblick liegt bei denmittelgroßen Firmen bei +29 Prozent, was die stärkste Prognose dieserGruppe seit zehn Jahren ist. Im ersten Quartal 2018 lag der Wert bei+17 Prozent, ein Anstieg um beachtliche 12 Prozentpunkte. Jedesdritte mittelgroße Unternehmen (33 Prozent) möchte zwischen April undJuni einstellen. Auch kleine Unternehmen konnten ihre Prognosen von+7 Prozent im Vorquartal auf +14 Prozent im zweiten Quartal 2018steigern. Bei den großen sowie den sehr kleinen Firmen herrscht zwarebenfalls ein positiver Trend, jedoch ist dieser deutlich schwächer.Zwar melden auch Arbeitgeber in Großunternehmen einen Wert von +35Prozent, dies ist jedoch nur ein Anstieg um drei Prozentpunkte."Der deutsche Mittelstand zeigt einmal mehr, dass er mit soliderKapitalbasis und einer nachhaltigen Personalstrategie gut auf dieZukunft vorbereitet ist", sagt Brune. "Auch viele Firmen derDigitalwirtschaft in Deutschland sind dem Start-up-Status entwachsenund gehören zu den mittelständischen Triebfedern. Hier werden stetigund dringend Fachkräfte aus IT und Telekommunikation gesucht."Neben Trendbranchen wie IT finden sich unter den deutschenMittelständlern traditionell viele aus dem produzierenden Gewerbe.Arbeitgeber aus dieser Branche haben mit +14 Prozent ebenfalls diebeste Prognose seit zehn Jahren gemeldet. Der saisonal bereinigteNetto-Beschäftigungsausblick im zweiten Quartal 2018 für dasproduzierende Gewerbe stieg im Vergleich zum ersten Quartal um 7Prozentpunkte, im Vergleich zum Vorjahresquartal um 6 Prozentpunkte.Alle neun Branchen positiv - vor allem Industrie und LogistikDer Ausblick auf das zweite Quartal 2018 deutet darauf hin, dassArbeitgeber in allen neun Branchen erwarten, im Laufe der nächstendrei Monate neue Mitarbeiter einzustellen. Der größte Anstieg bei denBeschäftigungsplänen wird neben dem produzierenden Gewerbe mit +14Prozent auch von den Arbeitgebern in der Sparte Verkehr undKommunikation gemeldet, mit einem saisonbereinigtenBeschäftigungsausblick von +10 Prozent und einer Steigerung zumVorquartal um 13 Prozentpunkte. Der Beschäftigungsausblick hat sichim Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozentpunkte verbessert. Auch derHandel stabilisiert sich auf einem vorsichtig optimistischen Niveau.Mit einem Ausblick von +5 Prozent ist die Prognose zwarzurückhaltender als in anderen Branchen, doch im Vergleich zumVorquartal konnten sie immerhin 1 Prozentpunkt zulegen und imVergleich zum Vorjahr 3 Prozentpunkte. "In der Vergangenheit gab esim Handel einige schmerzliche Einbrüche, zum Beispiel Ende 2016, woder Wert sogar auf -10 Prozent fiel. Davon hat sich der Einzelhandeldank einer starken Binnennachfrage gut erholt. Und auch die Exportekletterten 2017 auf einen Rekordstand", folgert Herwarth Brune.Die Prognose im Bereich Energie und Versorgung geht im Vergleichzum Vorquartal mäßig zurück, hat allerdings noch einen positivenBeschäftigungsausblick von +11 Prozent. Im ersten Quartal lag derWert noch bei +16 Prozent.Erwähnenswert ist der leichte Einbruch bei dem BereichFinanzwirtschaft, Immobilien, Versicherungen undUnternehmensdienstleistungen von +9 Prozent im Vorquartal auf +8Prozent im zweiten Quartal 2018. Diese Branche konnte über lange ZeitHöchstwerte in der Einstellungsbereitschaft verzeichnen und mussjetzt erstmals wieder hinter anderen Sparten zurückstehen. Immerhin 6Prozent der Arbeitgeber in diesem Sektor planen eine Reduzierung desPersonals. Vor allem Großbanken machten damit Schlagzeilen. "Derdigitale Umbau der Bankbranche und die stärkere Automatisierungkönnten sich auf das Personal in den Filialen auswirken - allerdingsnicht so stark, wie einige befürchten. Denn die Digitalisierungbietet auch Chancen für Arbeitnehmer mit Technik-Verständnis", soBrune. "Zudem werden aufgrund des Brexits auch einige Stellen vonLondon in andere Städte wie beispielsweise Frankfurt verlagert."Jedes fünfte Berliner Unternehmen will einstellen - Frankfurtstarke zweite MetropoleDie deutsche Bankenmetropole Frankfurt am Main steht auch gut da.Der aktuelle Ausblick von +15 Prozent bedeutet einen Anstieg um 4Prozentpunkte zum ersten Quartal 2018 und um 8 Prozentpunkte imVergleich zum Vorjahresquartal.Mit einem saisonbereinigten Netto-Beschäftigungsausblick von +18Prozent ist bei Berliner Firmen die Einstellungsbereitschaft so hochwie in keiner anderen Region. Nach einem ebenfalls starken zweitenQuartal 2017 war sie auf +2 Prozent eingebrochen und hat sich danachaber stetig positiv entwickelt. Der Anstieg im Vergleich zum erstenQuartal 2018 beträgt 8 Prozentpunkte. Derzeit planen 21 Prozent derArbeitgeber Einstellungen und keiner Entlassungen.Arbeitgeber in Ostdeutschland erwarten auchBeschäftigungszuwächse. Der Ausblick für das zweite Quartal 2018liegt bei +4 Prozent nach einem negativen Wert von -4 Prozent imersten Quartal und -2 Prozent im zweiten Quartal 2017.Selbst das Ruhrgebiet liegt trotz einer leichten Abnahme um 1Prozentpunkt mit +3 Prozent noch klar im positiven Bereich beimBeschäftigungsausblick auf das zweite Quartal.Weltweiter Beschäftigungsausblick weiter auf einem hohen NiveauDie Arbeitgeber prognostizieren für den Zeitraum April bis Juniunterschiedliche Beschäftigungszuwächse in 43 von 44 Ländern undGebieten, einschließlich Kroatien, wo Arbeitgeber die zum ersten Malbefragt wurden, auf Grundlage unbereinigter Umfragedaten gesundeBeschäftigungsabsichten melden. Beim Vergleich der Prognosen mitdenen aus dem ersten Quartal verbessern sich dieBeschäftigungsaussichten in 17 Ländern und Gebieten, nehmen in 17 abund bleiben in neun unverändert. Eine Aufwärtsentwicklung zeigt sichim Vorjahresvergleich, wo die Prognose in 25 von 43 Ländern undGebieten ansteigt, in 13 zurückgeht und in fünf unverändert bleibt.Unter den Ländern und Gebieten, die saisonal bereinigte Datenbieten, ist die Zuversicht in Taiwan, Japan, Ungarn und denVereinigten Staaten am höchsten, während die schwächsten Prognosen inItalien, Tschechien und der Schweiz gemeldet werden. Einigeerwähnenswerte Entwicklungen lassen sich im Barometer für das zweiteQuartal beobachten. Die Zuversicht unter Arbeitgebern in Brasilienhat sich fünf Quartale hintereinander stetig verbessert, undBrasiliens vorsichtig optimistische Prognose für das zweite Quartaldeutet nach den negativen Ausblicken, die den Großteil von 2015 unddas ganze Jahr 2016 überwiegt haben, auf eine Entwicklung zurErholung hin.Detaillierte Ergebnisse des ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometersfür alle teilnehmenden Länder inklusive einer Infografik sindabrufbar unter diesem Link: http://bit.ly/1p9QDys.HintergrundinformationDie ManpowerGroup veröffentlicht jedes Quartal das ManpowerGroupArbeitsmarktbarometer. Dafür werden über 59.000 Arbeitgeber in 44Ländern zu ihren Einstellungs- und Entlassungsplänen im jeweilskommenden Quartal befragt. Die Ursprungswerte werden mithilfe einerMethode zur Saisonbereinigung von jahreszeitlichen Schwankungenbefreit. Die Untersuchung mit dem internationalen Titel"ManpowerGroup Employment Outlook Survey" ist die am längstenlaufende weltweite Untersuchung zur Einschätzung der zukünftigenArbeitsmarktentwicklung. Die Ergebnisse finden weltweit Beachtung beiÖkonomen, Arbeitsmarktexperten und Finanzanalysten. Die Studie dientunter anderem der Europäischen Kommission regelmäßig als Quelle fürihren monatlichen Beobachtungsbericht (monthly monitoring report)über die europäische Arbeitsmarktlage und die soziale Situation inder EU.Mehr Informationen zum ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer findenSie unter http://ots.de/5FCLFR.Über die ManpowerGroupDie ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellunginnovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen inder sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mitmehr als 29.000 Mitarbeitern zählt die ManpowerGroup zu den dreigrößten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach derUnternehmensgruppe agieren an bundesweit 360 Standorten dieGesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken.Mehr Informationen erhalten Sie unter http://www.manpowergroup.de.Pressekontakt:Faktenkontor GmbHClemens Hoh / Nicole SchützeWiesenhüttenplatz 2660329 Frankfurt am MainTel.: +49 69 2474980-20E-Mail: manpower@faktenkontor.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell