ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer: Einstellungsbereitschaft bei deutschen Arbeitgebern weiterhin vielversprechend

Eschborn (ots) - Zwölf Prozent der deutschen Arbeitgeber planenEinstellungen- 39 Prozent der Großunternehmen wollen neue Mitarbeitereinstellen- Höchster Beschäftigungsausblick in der Baubranche seit 15 JahrenDie Stimmung bei deutschen Arbeitgebern scheint gut zu bleiben,etwa jedes achte Unternehmen will in den nächsten drei Monaten neueMitarbeiter einstellen. Der saisonbereinigteNetto-Beschäftigungsausblick ist im dritten Quartal 2018 relativstabil bei optimistischen +8 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartalbleibt die Einstellungsbereitschaft gleich, zum dritten Quartal imVorjahr ergibt sich ein Anstieg um zwei Prozentpunkte. Mit 85 Prozentwill die große Mehrheit der deutschen Unternehmen ihre Personaldeckestabil halten. Somit zeigt sich eine leichte Abschwächung despositiven Trends. "Noch immer ist die Stimmung am Arbeitsmarktpositiv, die Arbeitslosenzahlen sind gering. Doch in den erstenMonaten dieses Jahres hat sich das Wirtschaftswachstum in derEuro-Zone bereits abgekühlt, besonders in den großenVolkswirtschaften wie Deutschland zeigt sich ein schwächeresBruttoinlandsprodukt. Auch drohende Handelskonflikte sorgen fürleichten Gegenwind im Boom", sagt Herwarth Brune, Vorsitzender derGeschäftsführung der ManpowerGroup Deutschland. "Noch profitierenGroß- und Einzelhandel von den vollen Kassen in Wirtschaft undPrivathaushalten. Eine starke europäische Nachfrage trägt auch weiterden Export, trotz internationaler Differenzen." Branchenprimus istdie Bauwirtschaft: 27 Prozent der Unternehmen in der Baubrancheplanen zwischen Juli und September Neueinstellungen. Dies sindErgebnisse des ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometers für das dritteQuartal 2018, für das 1.014 Arbeitgeber in Deutschland befragtwurden.+++ Die Studienergebnisse kompakt als Infografik finden Sie überdiesen Link: http://ots.de/RfFsgv +++Die deutschen Arbeitgeber bleiben laut dem neuesten ManpowerGroupArbeitsmarktbarometer zuversichtlich. Von den Befragten inDeutschland wollen 97 Prozent wachsen oder ihre Belegschaft stabilhalten. Der Nettobeschäftigungsausblick ist in allen neununtersuchten Branchen positiv. Ein Treiber dieser Entwicklung ist vorallem die Baubranche. Mehr als jede vierte Firma in diesem Sektorplant Neueinstellungen im Sommer 2018. Der Beschäftigungsausblickliegt bei respektablen +19 Prozent. Das ist der beste Wert seit demBeginn der MEOS-Berechnungen aus dem Jahr 2003. Im Vorquartal lag derWert bei +15, seit dem dritten Quartal 2017 konnte ein Anstieg um 17Prozentpunkte erreicht werden. "Wie dieser Ausblick zeigt, hat derBauboom nicht nur mit der Sommersaison zu tun. Die weiterhinniedrigen Zinsen locken immer mehr Bauherren, vor allem, da sichschon bald ein Ende der Niedrigzinspolitik der EZB abzeichnet", sagtBrune, "Bei vollen Auftragsbüchern können trotz steigender Preisekaum noch neue Projekte angenommen werden, da es massiv anFachkräften mangelt. Handwerker werden händeringend gesucht."Ebenfalls positiv entwickelt sich die Groß- undEinzelhandelsbranche mit einem saisonbereinigtenNettobeschäftigungsausblick von moderaten +8 Prozent. Sowohl imVorquartal als auch im Vorjahr lag dieser Wert bei +7 Prozent.Aktuell ist es der höchste Wert dieser Sparte seit Anfang 2013. Diestarke Binnen-Nachfrage in der Europäischen Union bleibt voninternationalen Handelskonflikten noch unberührt. Das exportabhängigeproduzierende Gewerbe wird von diesem europäischen Trend nochgetragen, verliert aber bereits leicht an Boden. Im dritten Quartal2018 liegt der saisonbereinigte Beschäftigungsausblick hier noch beirespektablen +11 Prozent, das entspricht allerdings einem Rückgang um3 Prozentpunkte im Vergleich zum starken Vorquartal. 12 Prozent derFirmen wollen trotzdem noch einstellen und nur 1 Prozent entlassen.In anderen Branchen macht sich stärker bemerkbar, dass die Luft ander Spitze des Booms dünner wird. Die Verkehrs- Logistik- undKommunikationsbranche verliert 9 Prozentpunkte und liegt bei +1Prozent im dritten Quartal gerade noch im positiven Bereich. Hierklafft die Spalte zwischen guter Wirtschaftslage und Verunsicherungbesonders weit auseinander: 15 Prozent wollen zwischen Juli undSeptember vermehrt einstellen, 13 Prozent jedoch Personal abbauen."Die Logistikbranche umtreiben zwei Probleme: Einerseits sind sieabhängig von einem freien Welthandel mit geringen Zöllen, der jetztin Bedrängnis gerät. Zweitens besteht vor allem im Verkehr ein großerMangel an LKW-Fahrern und anderen Fachkräften. Logistikfirmen könnenStellen nicht besetzen, die vor allem durch die zunehmendeGlobalisierung und Onlinehandel stärker benötigt werden", erklärtManpowerGroup-Chef Herwarth Brune.Die Sparte Energie und Versorgung verliert im Vergleich zumzweiten Quartal 6 Prozentpunkte auf einen Nettobeschäftigungsausblickvon +4 Prozent. Auch die bisher boomende Branche Finanzwirtschaft,Immobilien, Versicherungen und Unternehmensdienstleistungen verliertleicht um 1 Prozentpunkt auf +7 Prozent, im Vergleich zum Vorjahrsind es allerdings 4 Prozentpunkte weniger. Die Finanz- undUnternehmensdienstleistungswirtschaft hat somit den schlechtestenWert seit 2016.Konzerne stellen weiterhin stark einDie Entwicklung aus dem zweiten Quartal 2018 wird sich auch imSommer fortsetzen: Vor allem mittelgroße Firmen und Konzerne wolleneinstellen. 39 Prozent der Großunternehmen und 30 Prozent dermittelgroßen Firmen planen Einstellungen im dritten Quartal. Doch derBoom schwächt sich hier ab. Die großen Unternehmen prosperieren undverzeichnen den höchsten Beschäftigungsausblick von +31 Prozent.Allerdings verliert dieser Wert um 4 Prozentpunkte zum Vorquartal.Auch der Ausblick bei mittelgroßen Firmen sinkt um 4 Prozentpunkteauf noch immer gesunde +25 Prozent. Kleinstunternehmen gewinnendagegen leicht um 1 Prozentpunkt - jedoch nur auf vorsichtige +4Prozent. Kleine Unternehmen verlieren 1 Prozentpunkt auf einensaisonbereinigten Nettobeschäftigungsausblick von +12 Prozent. Unterden kleinen Firmen planen 14 Prozent Neueinstellungen.Berliner Arbeitgeber wollen einstellen - Osten und Ruhrgebiet mitstarkem ZugewinnBerlin ist weiter die Triebfeder unter den deutschen Städten undRegionen. Der Nettobeschäftigungsausblick liegt bei hoffnungsvollen+14 Prozent. Immerhin 17 Prozent der Arbeitgeber in Berlin planenEinstellungen. Allerdings schwächt sich in der Hauptstadt der Trendab, im Vergleich zum zweiten Quartal verliert BerlinsBeschäftigungsausblick 4 Prozentpunkte. An zweiter Stelle stehtFrankfurt am Main mit +11 Prozent. Auch hier sinkt dersaisonbereinigte Beschäftigungsausblick für den Zeitraum Juli bisSeptember im Vergleich zum Vorquartal um 4 Prozentpunkte. Münchenliegt bei +7 Prozent, das bedeutet eine Abnahme um 5 Prozentpunktezum Vorquartal.Eine positive Entwicklung machen die Regionen Osten und Ruhr mit:Der saisonbereinigte Beschäftigungsausblick im Ruhrgebiet wächst seitdem zweiten Quartal um 3 Prozentpunkte auf einen Wert von +6 Prozent.Auch im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg, und zwar um 8Prozentpunkte. Der Osten gewinnt zwei Prozentpunkte im Vergleich zumVorquartal auf aktuell +6 Prozent. Zum Vorjahr ist ein Gewinn von 7Prozentpunkten zu verzeichnen. "Ostdeutschland profitiert stärker alsder Westen von gut ausgebildeten Zuwanderern, die in vielen Berufendie Bewerberlücke schließen und die dortige Wirtschaft beflügeln.Aufgabe von Wirtschaft und Politik ist nun, diese gut in denArbeitsmarkt zu integrieren", so Brune.Positive Tendenzen in Europa, naher Osten und Mittelamerika (EMEA)Die Ergebnisse für das dritte Quartal zeigen weltweit eingrößtenteils robustes Arbeitgebervertrauen - trotz der unsicherengeopolitischen Lage. Befragt wurden insgesamt beinahe 60.000Arbeitgeber in 44 Ländern und Territorien. Eine große Mehrheit plantentweder Neueinstellungen oder rechnet zumindest damit, ihreBelegschaftszahlen zu halten. Besonders optimistisch zeigt sich indiesem Quartal Finnland - dort steigt der Beschäftigungsausblick aufden stärksten Wert seit sechs Jahren - und China: In derVolksrepublik berichten die Arbeitgeber die optimistischstenBeschäftigungspläne der letzten drei Jahre. Umgekehrt fällt dieVorhersage in Panama auf den schwächsten Wert seit Beginn derUmfrage. Im Vergleich zum Vorquartal verbessert sich die Vorhersagein 19 Ländern und Territorien, verliert in 18 und bleibt in siebenunverändert. Ein deutlich positiveres Bild ergibt sich hingegen imJahresvergleich: Gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbessern sich dieBeschäftigungsaussichten in 24 Ländern, verlieren lediglich in zwölfund bleiben gleichfalls in sieben unverändert.In 25 von 26 Ländern aus der Region EMEA herrscht ein positiverBeschäftigungsausblick für das dritte Quartal 2018. ImQuartalsvergleich verbessern sich die Beschäftigungsaussichten damitin zwölf Ländern, geben in zehn nach und bleiben in vier unverändert.Im Jahresvergleich legt der Beschäftigungsausblick in 13 Ländern zu,verliert in sechs und bleibt in weiteren sechs unverändert. Dasstärkste Ergebnis der Region vermelden die Arbeitgeber in Kroatien;sie erzielen zudem gemeinsam mit Japan den weltweit bestenBeschäftigungsausblick für das kommende Quartal. Einzigepessimistische Ausnahme ist Italien: Dort rutscht derBeschäftigungsausblick für das zweite Quartal in Folge ins Negative.Arbeitgeber in Deutschlands Nachbarländern Österreich und der Schweizbleiben optimistisch. Österreich erreicht einenBeschäftigungsausblick von +7 Prozent, das ist ein leichter Anstiegum 1 Prozentpunkt im vergleich zum Vorquartal. Die Schweiz erreicht+5 Prozent - ein Zugewinn um 3 Prozentpunkte.Neben den Unternehmen in Kroatien, melden auch jene in Ungarnpositive Aussichten: Der Beschäftigungsausblick liegt hier im drittenQuartal bei +19 Prozent und stellt damit den optimistischsten Wertdar, der jemals in diesem Land gemeldet wurde. Für Großbritannienfällt die Prognose für den Zeitraum Juli bis September um 1Prozentpunkt auf +4 Prozent, das entspricht dem schwächsten Ausblickseit Ende 2012. "Großbritanniens Wirtschaft wächst kaum noch, dasBruttoinlandsprodukt stieg im ersten Quartal 2018 nur um 0,1Prozent", fügt Brune hinzu. "Ein Grund ist der Brexit, der dieehemalige Hochstimmung in der britischen Wirtschaft stetig schwächt.Unwetter und Kälteeinbrüche haben zudem Einzelhandel undBauwirtschaft zu schaffen gemacht."Detaillierte Ergebnisse des ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometersfür alle teilnehmenden Länder inklusive einer Infografik sindabrufbar unter diesem Link: http://bit.ly/1p9QDysHintergrundinformationDie ManpowerGroup veröffentlicht jedes Quartal das ManpowerGroupArbeitsmarktbarometer. Dafür werden über 60.000 Arbeitgeber in 44Ländern zu ihren Einstellungs- und Entlassungsplänen im jeweilskommenden Quartal befragt. Die Ursprungswerte werden mithilfe einerMethode zur Saisonbereinigung von jahreszeitlichen Schwankungenbefreit. Die Untersuchung mit dem internationalen Titel"ManpowerGroup Employment Outlook Survey" ist die am längstenlaufende weltweite Untersuchung zur Einschätzung der zukünftigenArbeitsmarktentwicklung. Die Ergebnisse finden weltweit Beachtung beiÖkonomen, Arbeitsmarktexperten und Finanzanalysten. Die Studie dientunter anderem der Europäischen Kommission regelmäßig als Quelle fürihren monatlichen Beobachtungsbericht (monthly monitoring report)über die europäische Arbeitsmarktlage und die soziale Situation inder EU.Mehr Informationen zum ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer findenSie unter http://ots.de/TQuKu1.