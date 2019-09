ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer: Deutsche Firmen bei Einstellungen weiter verhalten / Beschäftigungsausblick minimal gestiegen / Vor allem große Unternehmen fahren Personalaufbau zurück

Frankfurt am Main (ots) - Nach einem deutlichen Dämpfer imVorquartal bleibt die Einstellungsbereitschaft der Arbeitgeber inDeutschland verhalten. Der saisonbereinigteNetto-Beschäftigungsausblick* für das vierte Quartal 2019 ist mit +6Prozent relativ stabil. Nach dem Rückgang um vier Prozentpunkte imVorquartal ergibt sich nun ein Plus von einem Prozentpunkt gegenüberdem dritten Quartal 2019. Gegenüber den Quartalszahlen von vor einemJahr zeigt sich ein Minus von drei Prozentpunkten. Dies sindErgebnisse des aktuellen ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometers, fürdas 1.001 Arbeitgeber in Deutschland befragt wurden. "Im zweitenQuartal ist die Wirtschaft in Deutschland leicht geschrumpft undinternationale Handelskonflikte belasten die Konjunktur. Dies zeigtsich auch in den zurückhaltenden Beschäftigungsabsichten derdeutschen Unternehmen. Viele Arbeitgeber agieren zur Zeitvorsichtiger und halten ihre Belegschaft stabil. Das bedeutet wenigerEntlassungen, aber Zurückhaltung bei Einstellungen", sagt FritsScholte, Vorsitzender der Geschäftsführung der ManpowerGroupDeutschland. "Das Arbeitsmarktbarometer zeigt auch, dass dieöffentliche Hand und soziale Einrichtungen weiter Pflegekräfte undKita-Erzieher einstellen wollen. Die Bauwirtschaft plant selbst fürden Winter Einstellungen."+++ Die Studienergebnisse kompakt als Infografik finden Sie überdiesen Link: https://bit.ly/1p9QDys +++Elf Prozent der Unternehmen beabsichtigen im vierten Quartal,Mitarbeiter einzustellen. Im Vorquartal waren es nur acht Prozent,vor einem Jahr aber 14 Prozent. 85 Prozent der Arbeitgeber erwartenvon Oktober bis Dezember keine Veränderungen bei der Belegschaft,lediglich drei Prozent wollen Personal abbauen. "Die andauerndeZurückhaltung beim Recruiting ist der unsicheren Konjunkturgeschuldet", sagt Scholte. Die Anzeichen für eine bevorstehendewirtschaftliche Talfahrt verdichten sich: Die Handelskonfliktezwischen den USA und China, aber auch mit Europa hinterlassen Spuren.Die Experten des Internationalen Währungsfonds haben in diesem Jahrbereits drei Mal ihre Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft nachunten revidiert. Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im zweitenQuartal leicht gesunken. Für das Gesamtjahr rechnet dieBundesregierung noch mit einem Plus von 0,5 Prozent - nachdem dasBruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent gestiegenwar. Der Ifo-Geschäftsklima-Index fiel im dritten Quartal stark ab.Der ZEW-Konjunkturindex des Mannheimer Zentrum für EuropäischeWirtschaftsforschung brach im August regelrecht ein.Große Firmen stellen weiter ein - aber in geringerem Umfang"Die weltwirtschaftliche Großwetterlage bekommen zuerst dieinternational aktiven Konzerne zu spüren", sagt Frits Scholte. Zwarplanen 29 Prozent der großen Unternehmen laut ArbeitsmarktbarometerEinstellungen, drei Prozent wollen eher abbauen und 68 Prozent stabilhalten. Der Beschäftigungsausblick von +21 Prozent für das vierteQuartal 2019 bedeutet aber ein Minus um acht Prozentpunkte zumdritten Quartal und im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres um20 Prozentpunkte. Es ist der schwächste Ausblick seit mehr als zweiJahren. Mittlere und kleine Firmen revidieren ihreBeschäftigungsprognose im Vergleich zum Vorjahr weniger stark nachunten. Kleinbetriebe mit unter 50 Mitarbeitern (+ 10 Prozent) undmittelgroße Unternehmen (+18 Prozent) berichten stabileBeschäftigungsaussichten im vergleich zum Vorquartal. ImJahresvergleich verlieren sie zwei bzw. sieben Prozentpunkte. liegenbei einem Beschäftigungsausblick von respektablen +10 Prozent,Mittelgroße Unternehmen sind mit +18 Prozent noch positiv gestimmt.Logistik- und Kommunikationsbranche mit schwächstemBranchenausblickDen schwächsten Arbeitsmarkt aus allen neun Sektoren sagt dieLogistik- und Kommunikationsbranche mit einemNetto-Beschäftigungsausblick von -1 voraus. Das ist ein deutlicherRückgang sowohl gegenüber dem Vorjahr, als die Branche mit +11% sehrpositiv ins letzte Quartal blickte, als auch zum 2. Quartal 2019, wasmit +15% den stärksten Wert seit acht Jahren aufwies. "Wenn dieAufträge weniger werden, sparen viele Firmen zuerst bei denDienstleistern und Zulieferern. Das spiegelt sich in derBranchenentwicklung. Vor allem Logistiker und Kommunikationsfirmensuchen im vierten Quartal dieses Jahres weniger Mitarbeiter als alleanderen Branchen", sagt Scholte.Nach sehr optimitischten Beschäftigungsaussichten in denvergangenen vier Quartalen zählen die Versorger im Bereich Gas, Stromund Wasser zu den größten Verlierern. Sie sagen einenNetto-Beschäftigungsausblick von nur +2 Prozent voraus. Nur fünfProzent der Unternehmen planen, neue Mitarbeiter einzustellen. Darausergibt sich ein Minus von neun Prozentpunkten zum Vorquartal. Das istder stärkste Abfall aller untersuchten Branchen im Vergleich zumBarometer für das dritte Quartal 2019.Industrie unter DruckDie verarbeitende Industrie muss mit einem Ausblick von +7 Prozentweitere Einbußen hinnehmen: einen Verlust von zwei Prozentpunkten zumVorquartal und einem Prozentpunkt zum selben Zeitraum im Vorjahr.Lediglich acht Prozent der Firmen wollen einstellen, im Vorquartalwaren es noch zehn Prozent; die große Mehrheit will ihre Belegschaftzwischen Oktober und Dezember stabil halten. "Der exportabhängigendeutschen Industrie macht die schwache Weltkonjunktur besonders zuschaffen", sagt Scholte. "Zuletzt ist die Produktion so weitzurückgegangen wie seit einer Dekade nicht mehr. Die Autoindustriesieht schwere Zeiten auf sich zukommen: Absatzeinbrüche weltweitzwingen Hersteller zum Sparen und treffen auch ihre Zulieferer.Personaleinsparungen und Kurzarbeit sind die Folge. Die Androhungenvon Auto-Zöllen seitens der USA vergrößern die Unsicherheiten."Die Bauindustrie erholt sich im Vergleich zu den Vorquartalen undmacht den Einbruch fast wett. Sie steht bei einemBeschäftigungsausblick von hoffnungsvollen +11 Prozent. Das ist einPlus von fünf Prozentpunkten gegenüber dem Vorquartal und nur nochein kleines Minus von einem Prozentpunkt gemessen am vergleichbarenVorjahresquartal. 18 Prozent der Bauunternehmen wollen einstellen -so viele wie in kaum einer anderen Branche.Handel und Gastronomie sind mit einem Wert von +1 Prozent relativstabil - unverändert zum Vorquartal und einem Verlust von vierProzentpunkten zum Vorjahr. Lediglich sechs Prozent der Unternehmenwollen zwischen Oktober und Dezember einstellen. "Derzeit wagen dieUnternehmen kaum, auf ein gutes Weihnachtsgeschäft zu hoffen. Denndie Zeichen stehen eher dagegen: Das Konsumklima hat sich eingetrübt,der GfK-Index notierte zuletzt auf dem tiefsten Stand seit 2017",sagt ManpowerGroup-Deutschland-Geschäftsführer Scholte.Die Finanzbranche blickt so verhalten auf das vierte Quartal wiebereits auf das Vorquartal. Sie steht unverändert bei einemBeschäftigungsausblick von +7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr istdas ein Minus von sechs Prozentpunkten.Öffentliche Hand und soziale Einrichtungen mit stärkstem Wert seitacht JahrenDen optimistischsten Wert aller Branchen im vierten Quartal 2019erreichen öffentliche und soziale Einrichtungen: Mit einemNetto-Beschäftigungsausblick von +12 Prozent erreicht dieser Bereichden stärksten Wert der vergangenen acht Jahre. Gegenüber demVorquartal wird ein Plus von vier Prozentpunkten realisiert. Und auchim Vergleich zum vierten Quartal 2018 verbessert sich der Wert umdrei Prozentpunkte. Damit ist dies der einzige Sektor, der weder imVergleich zum Vorquartal noch zum Vorjahr verliert. "ImGesundheitswesen und der Pflege werden Fachkräfte mittlerweilehänderingend gesucht. Auch Erzieher für den Kita-Ausbau sind gefragt.In diesen Bereichen stehen Arbeitgeber im Wettbewerb um dieFachkräfte", sagt Scholte.Regionen: Starker Arbeitsmarkt im Süden, aber Schwächen in MünchenNachdem München in den vergangenen drei Quartalen den stärkstenWert aller Regionen erreichte, befindet sich die bayerischeLandeshauptstadt auf Talfahrt. Der Beschäftigungsausblick liegt bei-1 Prozent. Das ist der pessimistischste Wert seit mehr als neunJahren. Er liegt 13 Prozentpunkte unter dem vorangegangenen Quartalwie auch dem Vorjahreswert. Nur noch acht Prozent der Firmen wollenneue Mitarbeiter einstellen. Der Süden Deutschlands hingegen entziehtsich dem Münchener Abwärtstrend und erreicht den stärksten Wert allerRegionen: Der Beschäftigungsausblick liegt bei +12 Prozent, sechsProzentpunkte höher als im Vorquartal und vier Prozentpunkte höherals im Vorjahr. "Der Süden mit seinem starken Mittelstand entkoppeltsich von der Wirtschaft der bayerischen Landeshauptstadt, für dieeinige Weltkonzerne von großer Bedeutung sind", sagt Scholte."Daneben sind Arbeitgeber in München mit noch einer anderen Realitätkonfrontiert, die ihnen mitunter die Personalplanung verhagelt:Oftmals werden Fachkräfte nicht gefunden oder wollen nicht nachMünchen umziehen, weil die Lebenshaltungskosten hoch und Wohnungensogar kaum bezahlbar sind."In Deutschlands Bankenmetropole Frankfurt am Main macht sich dermoderate Beschäftigungsausblick der Finanzbranche naturgemäßbesonders bemerkbar. Für die Stadt sinkt der Beschäftigungsausblickim Vergleich zum Vorquartal um vier Prozentpunkte auf +4 Prozent. DasMinus im Vergleich zum Vorjahr liegt damit bei sieben Prozentpunkten.Berlin zeigt sich nach Einbußen im Vorquartal mit +9 Prozent wiederrecht stabil. Das ist ein Plus um zwei Prozentpunkte zum drittenQuartal 2019. Immerhin 17 Prozent der Berliner Unternehmen planen,neue Mitarbeiter einzustellen - so viele wie in keiner anderenRegion.Das Ruhrgebiet gewinnt einen Prozentpunkt im Vergleich zum drittenQuartal 2019 und steht bei +7 Prozent, gegenüber dem vergleichbarenVorjahresquartal verliert es allerdings fünf Prozentpunkte. DerNorden büßt vier Prozentpunkte zum Vorquartal ein und steht bei einemBeschäftigungsausblick von +1 Prozent. Das macht ihn zur schwächstenRegion des Arbeitsmarktbarometers. Nur vier Prozent der norddeutschenFirmen planen, ihre Belegschaft zu vergrößern. Der Osten gewinntgemessen an den beiden Vergleichswerten und steht bei +7 Prozent. DerWesten gewinnt sogar noch etwas stärker hinzu und erreicht +9Prozent.Globaler BeschäftigungsausblickWeltweit bleibt die Einstellungsbereitschaft der Unternehmenüberwiegend positiv. In 43 von 44 untersuchten Ländern undTerritorien rechnen die Arbeitgeber im vierten Quartal 2019 mit einemBeschäftigungszuwachs.Allerdings ist der Beschäftigungsausblick für das kommende Quartalim Vergleich zum Vorquartal in 23 Länder und Territorien gesunken,aber nur in 15 gestiegen. Sechs Länder stehen unverändert da. Amstärksten zeigt sich die Einstellungsbereitschaft im vierten Quartal2019 in Japan, Taiwan, den USA, Indien und Griechenland. Am wenigstenbeabsichtigen Arbeitgeber in Spanien, der Tschechischen Republik,Argentinien, Costa Rica und der Schweiz, Personal einzustellen.Jobsuchende in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) treffenin 25 der 26 Länder auf positive Beschäftigungsaussichten imbevorstehenden Quartal. Lediglich in Spanien liegt derBeschäftigungsausblick bei 0 Prozent. Im Quartalsvergleich verbessernsich die Aussichten in zehn Ländern, schwächen sich aber auch in zehnab. Insgesamt sind die Schwankungen im Vergleich zum Vorjahr in fastallen Ländern eher gering. Griechenland und Slowenien schneiden ambesten ab mit einem Beschäftigungsausblick von +18 Prozent bzw. +17Prozent.Großbritannien zeigt sich trotz der großen Unsicherheiten durchden bevorstehenden Brexit weiter vorsichtig optimistisch. DerBeschäftigungsausblick liegt für das vierte Quartal bei +5 Prozent.Das ist ein Plus um zwei Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal. SeitAnfang 2013 liegt der Ausblick für das Vereinigte Königreich ohnegroße Ausreißer im Bereich von +4 bis +7 Prozent.Detaillierte Ergebnisse des ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometersfür alle teilnehmenden Länder inklusive einer Infografik sindabrufbar unter diesem Link: http://ots.de/ppqgKSHintergrundinformationDie ManpowerGroup veröffentlicht jedes Quartal das ManpowerGroupArbeitsmarktbarometer. Dafür werden mehr als 60.000 Arbeitgeber in 44Ländern zu ihren Einstellungs- und Entlassungsplänen im jeweilskommenden Quartal befragt. Die Ursprungswerte werden mithilfe einerMethode zur Saisonbereinigung von jahreszeitlichen Schwankungenbefreit. Die Untersuchung mit dem internationalen Titel"ManpowerGroup Employment Outlook Survey" ist die am längstenlaufende weltweite Untersuchung zur Einschätzung der zukünftigenArbeitsmarktentwicklung. Die Ergebnisse finden weltweit Beachtung beiÖkonomen, Arbeitsmarktexperten und Finanzanalysten. Die Studie dientunter anderem der Europäischen Kommission regelmäßig als Quelle fürihren monatlichen Beobachtungsbericht (monthly monitoring report)über die europäische Arbeitsmarktlage und die soziale Situation inder EU.Mehr Informationen zum ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer findenSie unter http://ots.de/yauIih.Über die ManpowerGroupDie ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellunginnovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen inder sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mitmehr als 40.000 Mitarbeitern zählt die ManpowerGroup zu den dreigrößten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach derUnternehmensgruppe agieren an bundesweit 153 Standorten dieGesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken. MehrInformationen erhalten Sie unter http://www.manpowergroup.de.* Der Netto-Beschäftigungsausblick ergibt sich, indem derProzentsatz der Arbeitgeber, die im kommenden Quartal Personalabbauplanen, von dem der Arbeitgeber, die mit Stellenzuwächsen rechnen,abgezogen wird. Das Ergebnis dieser Berechnung ist derNetto-Beschäftigungsausblick.Pressekontakt:Faktenkontor GmbHClemens Hoh / Christine ProbostWiesenhüttenplatz 2660329 Frankfurt am MainTel.: +49 69 2474980-20E-Mail: manpower@faktenkontor.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell