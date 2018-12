ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer: Deutsche Arbeitgeber bleiben Anfang 2019 optimistisch und planen einzustellen (FOTO)

Eschborn (ots) -München überholt Berlin mit stärkstem Beschäftigungsausblick allerRegionen- 17 Prozent der Arbeitgeber in der Industrie planen im erstenQuartal 2019 Einstellungen- Einstellungswelle bei den Großunternehmen setzt sich fortArbeitgeber in Deutschland sind weiter auf Personalsuche. Imaktuellen ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer gibt mehr als jederzehnte Arbeitgeber an, zwischen Januar und März kommenden Jahres neueMitarbeiter einstellen zu wollen. Der saisonbereinigteNetto-Beschäftigungsausblick liegt im ersten Quartal 2019 relativstabil bei +8 Prozent. Verglichen mit dem ersten Quartal desVorjahres stieg die Einstellungsbereitschaft um zwei Prozentpunkte.Gemessen am Vorquartal, das den stärksten Wert seit sieben Jahrenaufwies, ergibt sich eine leichte Abnahme um einen Prozentpunkt."Erste Prognosen über eine Eintrübung des Wirtschaftsklimas in derEurozone machen sich in den Einstellungsplänen der deutschenWirtschaft noch nicht bemerkbar", sagt Frits Scholte, Vorsitzenderder Geschäftsführung der ManpowerGroup Deutschland. "ZunehmendeHandelshemmnisse und der Brexit sorgen zwar für Unsicherheit, aberdie Konsumfreude der heimischen Verbraucher stützt die Nachfrageweiterhin. Daher werden in München und Leipzig, in Konzernen und imMittelstand, in der Industrie und in der Baubranche Stellenausgeschrieben. Bremser des Tempos auf dem Arbeitsmarkt ist wenigerdie Auftragslage als mehr der zu hohe Bedarf an gut ausgebildetenExperten." Dies sind einige Ergebnisse und Interpretationen desManpowerGroup Arbeitsmarktbarometers für das erste Quartal 2019, fürdas 1.003 Arbeitgeber in Deutschland befragt wurden.+++ Die Studienergebnisse kompakt als Infografik finden Sie hierhttps://bit.ly/1p9QDys +++Hervorragende Aussichten für Arbeitssuchende in Deutschlandssüdlichster Metropole: Die Arbeitgeber in München planen mit vielenBewerbungsgesprächen in das neue Jahr zu starten. 21 Prozent derdortigen Firmen wollen zwischen Januar und März 2019 neu einstellen,76 Prozent die Belegschaft stabil halten, nur 3 Prozent denken übereine Reduktion nach. Das beschert München den mit +20 Prozentpositivsten Beschäftigungsausblick aller Regionen. Die bayrischeLandeshauptstadt verbessert sich im Vergleich zum vorangegangenenQuartal und Vorjahr jeweils um 9 Prozentpunkte."München gehörte schonimmer zu den prosperierenden Regionen Deutschland, dieEinstellungsbereitschaft war fast durchgehend sehr hoch", ergänztScholte. "Jetzt verzeichnet sie den stärksten Wert seit 2012. Undauch im Städtevergleich trumpft sie auf. Gerade erst hat dieIsar-Metropole den ersten Platz im Städtevergleich 2018 derWirtschaftswoche errungen. Gelobt wird hier die Wirtschaftsstrukturund der herausragende Arbeitsmarkt mit vielen deutschen DAX-Konzernenund besonders gut bezahlten Jobs."Regionen: München vor Berlin, Ost- vor SüddeutschlandWenn es um die dynamische Entwicklung im Rahmen desStädtevergleichs geht, verdrängt München Ingolstadt vomSiegertreppchen und lässt Berlin auf dem zweiten Platz. Auch bei derMEOS-Erhebung schiebt sich München vor die Hauptstadt. Während dieStadt an der Spree in den vergangenen drei Quartalen 2018 vor derbayrischen Metropole lag, fällt sie nun deutlich zurück. DieHauptstadt liegt mit einem Beschäftigungsausblick von +16 Prozent anzweiter Stelle der Regionen, verliert aber ganze 10 Prozentpunkte zumVorquartal. Im Vergleich zum Vorjahr gewinnt Berlin 7 Prozentpunkte.Immerhin 18 Prozent der Berliner Unternehmen planen Einstellungen, 77Prozent wollen die Beschäftigungszahl stabil halten. Es folgtFrankfurt am Main mit einem Beschäftigungsausblick von +12 Prozent,ein Gewinn um je 1 Prozentpunkt zum Vorquartal und Vorjahr."Berlin hat viel Innovationskraft, eine dynamische Gründerszeneund viele Firmen, die sich mit dem Überthema Digitalisierungbefassen", sagt Scholte. "Doch die soliden Familien- undGroßunternehmen Münchens haben gerade in sich eintrübendengesamtwirtschaftlichen Lagen die Nase vorn. Die Arbeitgeber dortplagt eher die gegenteilige Sorge, keine Fachkräfte zur Aufstockungihrer Produktion zu finden - besonders im Handel, der Automobil- undKonsumgüterindustrie."Dabei sticht München besonders heraus, im Rest von Süddeutschlandtrübt sich die Prognose zum Jahresbeginn ein: DerBeschäftigungsausblick liegt bei +5 Prozent, das entspricht einerAbnahme um 4 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorquartal und 6Prozentpunkte zum Vorjahr. Der Anteil der Unentschlossenen ist imSüden mit 5 Prozent besonders hoch.Anders als der sonst so gelobte Süden steht Ostdeutschland mithoffnungsvollen +10 Prozent sogar besser da. Der Ausblick steigt um 4Prozentpunkte zum Vorquartal und 15 Prozentpunkte gegenüber demVorjahr. Jede achte Firma (12 Prozent) will einstellen, 82 Prozentdie Mitarbeiterzahl stabil halten, 6 Prozent sie reduzieren.Für das Ruhrgebiet werden +8 Prozent prognostiziert, eine Abnahmeum 5 Prozent zum Vorquartal, allerdings eine Abnahme um 5Prozentpunkte zum Vorjahr. Der Westen insgesamt liegt bei 4 Prozent,verliert je 2 Prozentpunkte. Schlusslicht ist im ersten Quartal 2019der Norden. Er liegt bei 3 Prozent, verliert 3 Prozentpunkte zumVorquartal und 5 Prozentpunkte zum Vorjahr. Hier wollen nur 7 Prozentder Firmen einstellen, 10 Prozent dagegen abbauen.Branchenvergleich: Industrie und Baubranche suchen FachkräfteDas verarbeitende Gewerbe in Deutschland blickt mit respektablen+12 Prozent besonders positiv in die Zukunft. Der Wert steigt imVergleich zum Vorquartal um 5 und im Vergleich zum Vorjahr um 7Prozentpunkte. Damit ist dies die optimistischste Branche imArbeitsmarktbarometer. "Die Problematik um die neuen Testvorschriftenfür Pkw haben die bedeutende Automobilindustrie ausgebremst", soScholte. "Die Produktion läuft jedoch wieder an und zum Anfang desneuen Jahres sollen die Wachstumskräfte im verarbeitenden Gewerbe inDeutschland wieder die Oberhand bekommen. "Damit steigt die Nachfragenach qualifizierten Mitarbeitern wieder an." 17 Prozent der Firmen inder Branche wollen einstellen, 74 Prozent die Belegschaft stabilhalten und 6 Prozent eher reduzieren.Auch sonst ist die Stimmung unter den Arbeitgebern positiv. Inacht von neun Branchen ist der Beschäftigungsausblick positiv, nur inder Land- und Forstwirtschaft liegt er bei enttäuschenden -7 Prozent.Genauso hoch wie im verarbeitenden Gewerbe ist derBeschäftigungsausblick in der Baubranche (+12%) und im BereichFinanzindustrie und Unternehmensdienstleistungen (+12%). Hier ist derAnstieg jedoch nicht so stark. Beide Branchen verlieren sogar zumstarken vierte Quartal 2018, die Baubranche um 2, die Finanzbrancheum 1 Prozentpunkt. Zum Vorjahr gewinnen jedoch beide (plus 4 und plus3 Prozentpunkte).Die Versorger im Bereich Strom, Gas und Wasser vermelden zwar mit+9 Prozent noch einen deutlich positiven Beschäftigungsausblick. Siebüßen allerdings 2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorquartal und 6Prozentpunkte zum Vorjahr ein und gehören damit zu den größtenVerlierern. Gemessen am vierten Quartal 2018 mussten auch dieMinenindustrie (-5 Prozentpunkte), die öffentliche Wirtschaft (-4Prozentpunkte) und die Logistikbranche (-3 Prozentpunkte) Verlusteeinstecken. Im Vergleich zum Vorjahr entwickelten sich diese Branchenjedoch positiv. Die Logistiker konnten sogar deutliche 10Prozentpunkte zum ersten Quartal 2018 gut machen. Immerhin 14 Prozentder Transport- und Logistikfirmen wollen Anfang 2019 einstellen. DerGroß- und Einzelhandel bleibt unverändert zum Vorquartal und sinkt um3 Prozentpunkte im Vergleich zum ersten Quartal 2018.Großunternehmen mit höchster Einstellungsbereitschaft seit 2003Die Konjunktur bei den Großunternehmen in Deutschland setzt sichfort und schlägt sich in hohen Einstellungserwartungen nieder. Miteinem Beschäftigungsausblick von boomenden +42 Prozent stehenKonzerne klar an der Spitze der Wirtschaft. Im Vergleich zumVorquartal entspricht das einer Zunahme um 1, im Vergleich zumVorjahr um 10 Prozentpunkte. 37 Prozent der großen Firmen wollen imersten Quartal 2019 einstellen, 56 Prozent die Belegschaft aufdemselben Niveau halten. Der Anteil der Unentschlossenen ist jedochauf 4 Prozent gestiegen. Die Konzerne verzeichnen damit den höchstenWert seit Beginn der MEOS-Aufzeichnungen im Jahr 2003.Der deutsche Mittelstand steht mit +23 Prozent ebenfalls gesundda, im Vergleich zum Vorquartal bedeutet dies jedoch eine Abnahme um3, zum Vorjahr verbessert sich der Ausblick um 5 Prozentpunkte. 23Prozent der Firmen wollen zwischen Januar und März 2019 einstellen.Den kleinen Firmen geht es zunehmend besser. DerBeschäftigungsausblick liegt bei +13 Prozent, entspricht aber einerZunahme um 2 Prozentpunkte zum Vorquartal und 6 zum Vorjahr. 15Prozent von ihnen wollen einstellen. Mikrofirmen weisen nur einenAusblick von +1 Prozent auf. Das entspricht einer leichten Abnahme um3 Prozentpunkte zum Vorquartal und um 1 zum Vorjahr.Auch weltweit wollen Firmen mehrheitlich Personal aufstockenWeltweit bleibt die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen trotzHandelsstreitigkeiten mehrheitlich positiv. Die ManpowerGroup Studiezeigt für das erste Quartal 2019 in 43 von 44 untersuchten Ländernund Territorien einen erwarteten Beschäftigungszuwachs in der Periodebis Ende März.Einstellungserwartungen für das kommende Quartal sind in 16 von 44Ländern und Territorien stärker im Vergleich zum Vorquartal,schwächer in 23 Gebieten und unverändert in fünf. Gegenüber demselben Quartal des Vorjahres verbesserten sich die Rekrutierungsplänein 21 Gebieten, schwächten sich ab in 20 Ländern und Territorien undblieben in zwei** unverändert. Die Einstellungsbereitschaft im erstenQuartal 2019 ist am stärksten in Japan, Taiwan, den USA, Slowenien,Griechenland und Hong Kong, während Arbeitgeber in Argentinien, derSchweiz, Italien, Panama und Spanien die schwächsten Intentionen zurBeschäftigung neuer Mitarbeiter vermelden.In Europa, dem Nahen Osten und Mittelamerika (EMEA) liegt in allen26 Ländern ein positiver Beschäftigungsausblick für das erste Quartal2019 vor. Im Vergleich zum vorherigen Quartal melden Arbeitgeber inacht Ländern stärkere Einstellungserwartungen, 15 Länder berichtenjedoch von sich abschwächenden Beschäftigungsplänen. Gegenüberderselben Periode im Vorjahr verbesserten sich die Aussichten inzwölf Ländern und schwächten in 13 ab. Der stärkste Arbeitsmarkt derEMEA-Region befindet sich im kommenden Quartal in Slowenien undGriechenland, während die Schweiz die niedrigstenEinstellungserwartungen prognostiziert.Detaillierte Ergebnisse des ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometersfür alle teilnehmenden Länder inklusive einer Infografik sindabrufbar unter diesem Link: https://bit.ly/1p9QDysHintergrundinformationDie ManpowerGroup veröffentlicht jedes Quartal das ManpowerGroupArbeitsmarktbarometer. Dafür werden über 60.000 Arbeitgeber in 44Ländern zu ihren Einstellungs- und Entlassungsplänen im jeweilskommenden Quartal befragt. Die Ursprungswerte werden mithilfe einerMethode zur Saisonbereinigung von jahreszeitlichen Schwankungenbefreit. Die Untersuchung mit dem internationalen Titel"ManpowerGroup Employment Outlook Survey" ist die am längstenlaufende weltweite Untersuchung zur Einschätzung der zukünftigenArbeitsmarktentwicklung. Die Ergebnisse finden weltweit Beachtung beiÖkonomen, Arbeitsmarktexperten und Finanzanalysten. Die Studie dientunter anderem der Europäischen Kommission regelmäßig als Quelle fürihren monatlichen Beobachtungsbericht (monthly monitoring report)über die europäische Arbeitsmarktlage und die soziale Situation inder EU.Mehr Informationen zum ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer findenSie unter https://bit.ly/1p9QDysÜber die ManpowerGroupDie ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellunginnovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen inder sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mitmehr als 24.000 Mitarbeitern zählt die ManpowerGroup zu den dreigrößten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach derUnternehmensgruppe agieren an bundesweit 300 Standorten dieGesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken. 