Manolo Blahnik zeigt seine Schuhe von ihrer besten Seite mit Centric

Die Kultmarke für Schuhe rationalisiert die Produktion und erreicht mit Centric Software PLM eine umfassende digitale Transformation. Manolo Blahnik, die legendäre Schuhmarke, berichtet von einer deutlichen Produktivitäts- und Effizienzsteigerung seit Einführung der Product Lifecycle Management (PLM) Lösung von Centric Software. Centric bietet die innovativsten Enterprise Lösungen für Unternehmen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel und Konsumgütern, mit denen diese Firmen die strategischen und operativen Ziele ihrer digitalen Transformation erreichen können. Der legendäre Schuhdesigner Manolo Blahnik begann in den frühen 1970er Jahren in London mit der Fertigung und dem Verkauf von Schuhen und startete damit seine inzwischen fast 50-jährige Karriere. Seitdemhat er sich zu einem der renommiertesten Schuhhersteller der Weltentwickelt. Noch heute entwirft Manolo Blahnik jedes Schuhdesign vonHand und perfektioniert persönlich die Leisten und Absätze seinerexquisit gefertigten Schuhe. Manolo Blahnik ist heute eine weltweiteMarke, die in Boutiquen und Kaufhäusern in mehr als 40 Ländernverkauft wird. Während das Kerngeschäft nach wie vor Damenschuhesind, fertigt Manolo Blahnik auch Taschen, Gürtel, Socken,verschiedenste Accessoires und Herrenschuhe."Unser Team ist innerhalb kurzer Zeit deutlich gewachsen", sagtBruno Oghittu, Digital Director bei Manolo Blahnik. "Wir waren aufder Suche nach einer PLM-Lösung, die sich nahtlos in unsereBuchhaltungssoftware, unser PIM-System, unsereWarenwirtschaftsplattform und unser Großhandelsbestellsystemintegrieren lässt. Das richtige PLM-System würde auch Prozesseautomatisieren, doppelte Dateneingaben reduzieren und Daten aufeffiziente Weise mit den Lieferanten austauschen."Manolo Blahnik entschied sich 2016 für Centric als PLM-Partner undimplementierte Kernmodule der Centric 8 PLM-Plattform.Oghittu erklärt: "Wir haben das System vor allem wegen seinerFlexibilität ausgewählt. Es ist möglich, das System genausoeinzurichten, wie wir es wünschen, und es ist keine "HardCoded"-Programmierung erforderlich, sodass die Software ohnenennenswerte Probleme aktualisiert werden kann. Bisher hat Centricnicht ein einziges Mal gesagt: "Nein, das ist nicht möglich". Centricwird von vielen großen Schuhmarken verwendet, darunter auchLuxusmarken, dies gab uns das Vertrauen, dass sie unsere Branchewirklich gut kennen und verstehen."Interessanterweise entschied sich Manolo Blahnik für eine"Back-to-Front"-Implementierung, ausgehend von der Produktionsseiteund dem Lieferantenportal, bevor er sich mit der Produktentwicklungund dem Design beschäftigte."Dem Centric-Team ist es gelungen, die Implementierung genau anunsere Bedürfnisse anzupassen", sagt Oghittu. "Zudem haben sie einigespezielle Tools entwickelt, die wir angefordert hatten.Beispielsweise können sich Fabriken jetzt im PLM-Lieferantenportalanmelden, ihre Bestellungen einsehen und auf einen Link klicken, derautomatisch einen Bericht mit druckbaren Barcodeaufklebern für diebetreffende Bestellung generiert. Diese automatisierte Funktionbedeutet eine große Zeitersparnis und macht die Auftragsabwicklungpräziser. Im ersten Jahr nach der Produktivschaltung half uns Centricauch bei der Rationalisierung unseres Farbsystems und der Umstellungauf eine Pantone-basierte Farbbibliothek."Achtzehn Monate später hat das Unternehmen die manuelleDateneingabe, die Duplizierung und die damit verbundenen Fehlerreduziert, die Zusammenarbeit mit Lieferanten verbessert und dankCentric PLM einen optimierten Prozess für den Umgang mit Produktdatenentwickelt."Jetzt brauchen wir die gleichen Daten nicht mehr in vielenverschiedenen Systemen unterschiedlich einzugeben", erklärt Oghittu."Wir geben die Daten einmalig in PLM ein und PLM gibt dieInformationen dort weiter, wo sie benötigt werden. Centric PLM hatalle von uns verwendeten Technologien vom Design bis zum Retailmiteinander verknüpft und damit eine digitale Transformation in allenunseren Betrieben vollzogen.Oghittu fasst zusammen: "Wir vertrauen dem Centric-Team absolutund Centric bietet Lösungen, die auf unsere Bedürfnisse zugeschnittensind. Unsere Centric-Ansprechpartner empfinden wir eher als Kollegen,nicht als Lieferanten. Wir haben spannende Pläne, um PLM noch weitereinzusetzen, von der vollen Nutzung der Möglichkeiten desLieferantenportals bis hin zur Automatisierung des Hochladens vonBildern in digitale Kataloge. Unsere Beziehung zu Centric ist direkt,partnerschaftlich und produktiv.""Wir waren begeistert, als Manolo Blahnik sich für Centric PLMentschied", sagt Chris Groves, President und CEO von CentricSoftware. "Einige Monate später können wir mit Stolz feststellen,dass Manolo Blahnik sehr positive Ergebnisse erzielt und den Einsatzvon Centric PLM ausbaut. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit ManoloBlahnik zusammenzuarbeiten und Zeuge seines zukünftigen Wachstums zusein."Manolo Blahnik (http://www.manoloblahnik.com)Mit einer Karriere von mehr als 45 Jahren ist Manolo Blahnik einerder einflussreichsten Schuhdesigner der Welt. Manolo Schuhe habeneine internationale Gruppe von Verehrern und treuen Anhängern auf derganzen Welt in ihren Bann gezogen. Blahnik selbst ist ein echterHandwerker. Bis heute verbringt er jede Saison einige Wochen in denMailänder Fabriken, um jede Kollektion persönlich zum "Leben zuerwecken". Alle von ihm entwickelten Schuhe basieren auf seinenSkizzen, die in den Fabriken in Prototypen umgesetzt werden. Dieexquisit geformten Leisten und Absätze, die er für seine Schuheentwirft, werden noch immer von seinen eigenen Händen perfektioniert.Im Laufe der Jahre wurden Manolos Leistungen von verschiedenenGremien in vielen Ländern anerkannt, zuletzt vom "Couture Council ofAmerica". Außerdem erhielt er einen "Honorary Commander" des "MostExcellent Order of the British Empire (CBE)", der von Ihrer MajestätThe Queen verliehen wurde. Er hat auch zahlreiche Bücherveröffentlicht, zuletzt "Fleeting Gestures and Obsessions withRizzoli" im Jahr 2015. Vor kurzem wurde Manolo Blahnik von FootwearNews für die SS17 Kollektion VetementsxManoloBlahnik mit dem"Collaboration of the Year Award" ausgezeichnet.Neben einer führenden Damenkollektion mit Abend- undTageshandtaschen verfügt die Marke auch über eine erfolgreicheHerrenkollektion.Manolo Blahnik hat 318 Verkaufsstellen in 40 Ländern weltweit mit14 eigenständigen Stores und einer E-Commerce-Plattform -manoloblahnik.com.Centric Software (http://www.centricsoftware.com)Ausgehend von der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und mitZweigstellen in Hauptstädten rund um den Globus bietet CentricSoftware den führenden Namen aus den Bereichen Fashion, Retail,Schuhe, Luxus- und Outdoor-Artikel, Sport und Konsumgüter einePlattform für die digitale Transformation. Centric Visual InnovationPlatform (VIP) ist eine Reihe von visuellen, vollständig digitalenInterfaces, die für Touchscreen-Geräte wie iPad und iPhone und fürgroßformatige Touchscreens konzipiert sind. Centric VIP, die echteRevolution für Entscheidungsfindung und die Automatisierung derAusführung, reduziert das Time-to-Market beträchtlich und verbessertdie Reaktionsfähigkeit angesichts neuer Trends. Das Aushängeschilddes Unternehmens, die Product-Lifecycle-Management-Plattform (PLM)Centric 8, bietet professionelle Funktionen für Warendisposition,Produktentwicklung, Sourcing, Unternehmensplanung sowie Qualitäts-und Forderungsmanagement, die speziell auf schnelllebigeVerbraucherbranchen zugeschnitten sind. Centric Software hat bereits verschiedene Branchenauszeichnungen erhalten, darunter den Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award im Jahre 2016 für seine PLM-Lösung für Retail, Fashion und Bekleidung, sowie den Frost & Sullivan Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award im Jahr 2012. Red Herring führte Centric 2013, 2015 und 2016 unter den 100 Besten seiner globalen Liste.