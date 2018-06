Der Mannschaftsarzt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist NAKO Botschafter. Prof. Dr. Tim Meyer: Über den Nutzen der NAKO Studie für Wissenschaft und Politik

Heidelberg (ots) - Der Mannschaftsarzt der deutschenFußball-Nationalmannschaft, Prof. Dr. Tim Meyer, ist zum NAKOBotschafter geworden. "Bislang hatte die NAKO Gesundheitsstudieausschließlich Botschafter, die sich auf lokaler Ebene engagierthaben, wie z. B. der Talk- und Showmaster Frank Elstner und derNobelpreisträger Prof. Dr. Harald zur Hausen im Falle von Freiburgoder die Handballmannschaft Rhein-Neckar Löwen für Mannheim",konstatiert Prof. Dr. Klaus Berger, NAKO Vorstandsvorsitzender."Professor Meyer ist der erste NAKO Testimonial, der für die Studie,deren Ziele und Nutzen für Wissenschaft und Politik bundesweiteintritt."Was ist der Zweck der NAKO?Die NAKO Gesundheitsstudie ist eine große, bevölkerungsbasierteStudie, die an 18 Studienzentren in ganz Deutschland durchgeführtwird. Die im Rahmen der NAKO gesammelten Daten geben Auskunft überden Gesundheitszustand und die Häufigkeit wichtiger Erkrankungen inder deutschen Bevölkerung. Erforscht werden sowohl die Protektiv- alsauch Risikofaktoren, die zur Aufrechterhaltung von Gesundheit und derEntstehung von Volkskrankheiten (wie Krebs, Herz- undGefäßerkrankungen) beitragen. Mit Hilfe der NAKO Gesundheitsstudiekönnen die Wissenschaftler Marker zur Früherkennung wichtigerErkrankungen und der Beschreibung ihres präklinischen Verlaufs, d.h.bevor Symptome auftreten, identifizieren. Dadurch leistet die NAKOeinen Beitrag zu Verbesserung der Prävention. "Ohne einenrepräsentativen Ansatz, wie ihn die NAKO verkörpert, lassen sich ausmeiner Sicht viele wissenschaftliche Fragen von nationalem Interessenicht seriös angehen", unterstreicht Tim Meyer, der auch Vorsitzenderder Medizinischen Kommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) undStellvertretender Vorsitzender des Medical Committee der UEFA (Uniondes associations européennes de football) ist. Die NAKO Studie stellteine wichtige Informationsquelle für die Wissenschaft, aber auch diePolitik dar. "Der Politik können Ergebnisse der Studie alsFaktengrundlage dienen, um wirksame Initiativen zu entwickeln", soProf. Klaus Berger.Warum identifiziert sich der Mannschaftsarzt der deutschenFußball-Nationalmannschaft mit den Zielen NAKO?"Die der NAKO zugrunde liegenden Konzepte unterstütze ich ingesamter Breite und würde mich freuen, wenn der Sport zukünftig einestarke Berücksichtigung findet. Das hätte er angesichts seinesPotenzials für die Gesundheitsprävention gewiss verdient. Auch inmeinem Fachgebiet, der Sport- und Präventivmedizin, finden sichdiverse Fragestellungen, die nur oder zumindest deutlich besser unterZuhilfenahme von NAKO-Daten zu lösen sind. Dazu zählen insbesonderedie Effekte der körperlichen Fitness auf andere Funktionen, z. B. derLunge aber auch kognitive Leistungen und die Langzeitwirkungkörperlicher Aktivität auf das Entstehungsrisiko von Erkrankungen wiedem Diabetes, dem Herzinfarkt und dem Schlaganfall." Der erfahreneMediziner hat dabei zwei zentrale Aspekte vor Augen: die Relevanz derStudie für die nationale und internationale Wissenschaftscommunityund die Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse und Fakten beipolitischen Entscheidungen.Hintergrund NAKO Gesundheitsstudie:Seit 2014 werden in der NAKO Gesundheitsstudie zufällig aus denMelderegistern gezogene Männer und Frauen zwischen 20 und 69 Jahrenbundesweit in 18 Studienzentren medizinisch untersucht und nach ihrenLebensumständen befragt. Ziel ist es, chronische Erkrankungen, wiezum Beispiel Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma,Infektionen und Depression genauer zu erforschen, um Prävention,Früherkennung und Behandlung dieser in der Bevölkerung weitverbreiteten Krankheiten zu verbessern. Das multizentrische Projektwird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, den beteiligtenLändern und der Helmholtz-Gemeinschaft gefördert. Bis Ende Mai habenüber 165.000 Personen (davon über 22.500 an der zusätzlicheneinstündigen MRT-Ganzkörperuntersuchung) an der NAKO Studieteilgenommen. Weitere Informationen unter www.nako.de.Ansprechpartnerin für die Presse:Glorianna Bisognin-NechwatalNAKO GeschäftsstelleProjektkommunikationTelefon: 06221- 42620-61E-Mail: presse@nako.de www.nako.deOriginal-Content von: NAKO Gesundheitsstudie, übermittelt durch news aktuell