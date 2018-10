Unterföhring (ots) -- Repräsentative Umfrage von Statista im Auftrag von SkyDeutschland zur Beliebtheit des Angebots und der Services vonSky Sportsbars- Katinka Wilm, Whistle Sportsbar Mannheim über die Auszeichnung:"Bei uns werden die Fußballübertragungen dank Sky großgeschrieben. Ein Live-Sport-Erlebnis fast wie im Stadion, aberin gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre - genau das macht dasWhistle aus"Unterföhring, 26. Oktober 2018 - Das Whistle im Stadtquartier Q6Q7 der Mannheimer Innenstadt ist die beliebteste Sky SportsbarDeutschland. Das ergab eine repräsentative Umfrage von Statista imAuftrag von Sky Deutschland. Das Whistle setzte sich gegen knapp 200Bars durch. Das Sky Sportsbar-Ranking setzt sich aus einer Umfrageunter Sportsbargästen und einer objektiven Bewertung derAngebotsbreite durch das Analyse-Team zusammen.Insgesamt wurden 23 Sportbars ausgezeichnet. Das MannheimerWhistle hatte kategorienübergreifend die höchste Punktzahl erzielt -vor dem Red Rock in Bremen. In der Fan-Bewertung erreichte RichisPizzeria in Gersfeld, vor der Westbar in Frankfurt-Höchst, den erstenPlatz. Betreffend der Ergebnisse aus einer objektiven Analyse war dasWhistle auf dem ersten Platz, gefolgt von der Gaststätte "Stadion ander Schleißheimer Straße in der Münchener Maxvorstadt.Katinka Wilm, Whistle Sportsbar Mannheim über die Auszeichnung:"Bei uns werden die Fußballübertragungen dank Sky groß geschriebenBundesliga, Premier League, La Liga, Champions League - was will manmehr? Dazu super Stimmung, leckeres Essen und auf Wunsch gibt es beiuns sogar Bier zum Selbstzapfen direkt am Tisch! EinLive-Sport-Erlebnis fast wie im Stadion, aber in gemütlicherWohnzimmeratmosphäre - genau das macht das Whistle aus. Wir freuenuns sehr über diese besondere Auszeichnung!"Lars Winking, Vice President Marketing Sky Business Solutions:"Wir haben uns sehr über den starken Zuspruch der Umfrage in den Barsgefreut. Die teilnehmenden Bars und ihre Gäste haben die Erhebung mitgroßer Begeisterung aufgenommen und konnten die Ergebnisse kaumerwarten. Für alle prämierten Bars bedeuten die Ergebnisse großeAnerkennung, überregionale Sichtbarkeit und eine Stärkung IhresGeschäfts. Für Sky ist es ein wirksames Instrument zur Kundenbindungund Ausdruck unseres partnerschaftlichen Verhältnisses mit unserenSportsbars."Neben dem Gesamtsieger wurden auch die beliebtesten Bars in denEinzelkategorien ausgezeichnet. In der Kategorie bestes Sportangebotund bester Service wurde jeweils die "Denk Mal Lounge" (Berlin)prämiert. In der Kategorie Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit wurdedie Westbar Höchst (Frankfurt am Main) ermittelt.Alle Gewinner wurden von Sky persönlich informiert.Methodik: Kundenbefragung und ExpertenanalyseDas Ranking wurde ermittelt anhand einer Kundenbewertung vonServices und Einstufung der Relevanz dieser Services für einenerneuten Barbesuch. Diese Bewertung wurde im Rahmen einerKundenbefragung und Social Media Evaluation durchgeführt. Zudem wurdedie Angebotsbreite basierend auf festen Kriterien im Rahmen einerDesktop-Recherche objektiv bewertet. Zu den untersuchtenBewertungskriterien zählte das gastronomische Angebot(Getränkeauswahl und Speisen), Service (Öffnungszeiten, Möglichkeitenzur Tischreservierung, Events), Räumlichkeiten bzw. Ausstattung(Sitzplätze, Bildschirm-(Größe)), Sportangebot (Anzahl Sportarten,Übertragungshäufigkeit), Subjektive Zufriedenheit(Wohlfühlatmosphäre, Service) undWeiterempfehlungswahrscheinlichkeit.Die Top 20 der beliebtesten Sky Sportsbars in Deutschland1 Whistle Sportsbar, Mannheim2 Red Rock, Bremen3 Gaststätte Stadion, München4 Bürgerheim, München5 Paddy'S Pit, Bremen6 Café Schiller, München7 Denk Mal Lounge, Berlin8 Mit Schmackes, Dortmund9 la Boum, Leipzig10 Mausefalle 33 1/3, Bonn11 Olympia Schwerin, Schwerin12 Richis Pizzeria & Bistro, Gersfeld13 Becker's Restaurant, Königswinter14 Westbar Höchst, Frankfurt am Main15 Georgenberg, Spremberg16 Little Mary's Irish Pub, Bremen17 Sportsbar Tor 133, Berlin18 Schwarze 8, Pellworm19 Herzblut St. Pauli, Hamburg20 Alt Mosbach, MosbachÜber Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jens BohlExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell