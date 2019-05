'Mannheimer Morgen' bekommt eine Doppelspitze

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Tageszeitung "Mannheimer Morgen" wird künftig von zwei Chefredakteuren geleitet.



Karsten Kammholz, bisher Chefreporter und Mitglied der Chefredaktion der Funke Zentralredaktion in Berlin, wechselt zum 1. September nach Mannheim. Der 40-Jährige bildet dann mit dem amtierenden Chefredakteur Dirk Lübke (58) eine Doppelspitze. Dies teilte der Geschäftsführer des "Mannheimer Morgen", Florian Kranefuß, am Montag mit.

Kammholz war bis 2016 bei der "Welt"-Gruppe, anschließend stellvertretender Chefredakteur der "Heilbronner Stimme". Die Leitung des Newsrooms in Mannheim übernehmen zum 1. Juni die bisherigen Koordinatoren Manfred Loimeier (58) und Marco Pecht (37) als gleichberechtigte Deskchefs.

"Mit dem Ausbau der redaktionellen Führung wollen wir zusätzliche innovative Angebote schaffen, bestehende Angebote weiterentwickeln und erfolgreich weiter wachsen", erklärte Kranefuß. Der "Mannheimer Morgen" erscheint mit seinen Partnerzeitungen in einer Auflage von 115 000 Exemplaren in Nordbaden, Südhessen, der Pfalz und in Tauberfranken./bl/DP/fba