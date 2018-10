Stuttgart (ots) -Polizei sucht seit zehn Monaten nach ihr / "KriminalreportSüdwest", Fahndungs- und Präventionsmagazin am Montag, 15. Oktober2018, 20:15 bis 21 Uhr im SWR FernsehenFatma Mittler-Solak moderiert die Sendung des Südwestrundfunks(SWR) mit folgenden Themen:Rätsel um die Säuglingsleiche im Pfingstbergweiher: Polizei hofftauf Hinweise Vor gut zehn Monaten sieht ein Spaziergänger die Leicheeines Babys im Mannheimer Pfingstbergweiher treiben. Es ist einMädchen. Seither sucht die Polizei mit allen Mitteln nach der Mutter.Taucher durchsuchen den See, ein Video auf Facebook appelliert an dieMutter und mögliche Zeugen. Die DNA von tausenden Frauen wird übereine Speichelprobe untersucht. Dennoch gibt es bislang keine heißeSpur. Die Polizei bittet um Hinweise.Erbschleicher: Wenn Kinder den Kontakt zu den Eltern und viel GeldverlierenDie Pflegekraft soll sich um den Vater kümmern und ihm das Lebenerleichtern. Doch sie isoliert den Senior von seiner Familie, lässtihn das Testament ändern und Vollmachten ausstellen, mit denen siedas gesamte Vermögen an sich reißt. Verwandte dürfen das Haus ihrerEltern nicht mehr betreten. Erbschleicherei wird in Deutschland nichtals Verbrechen verfolgt, die betroffenen Kinder oder Enkel könnensich kaum dagegen wehren. "Kriminalreport Südwest" zeigt zwei Fälle.Blutige Beweise: Wie LKA-Expertinnen die Spuren am TatortauswertenUm Täter zu überführen, rekonstruieren zweiBlutspuranalytikerinnen vom Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württembergden Tathergang mit modernster Technik. Ihre Ergebnisse beeinflussenGerichtsurteile oft maßgeblich, zum Beispiel bei der Frage nachTotschlag oder Mord. Ein Unterschied, der viele Jahre Gefängnisbedeuten kann.Gesprengte Geldautomaten: Neue Explosionsserie im Südwesten22 Geldautomaten wurden dieses Jahr alleine in Rheinland-Pfalzgesprengt, drei davon in der vergangenen Woche. Den Schaden hat nichtimmer nur die Bank. In Kaiserslautern hat die Explosion vor wenigenTagen einen Kindergarten so beschädigt, dass er vorerst nicht mehrgenutzt werden kann. In Ingelheim wird ein Auto in Mitleidenschaftgezogen. Was weiß man über die Täter? Warum sind sie so schwer zufassen? Und weshalb sind noch immer nicht alle Banken mit modernenGeldautomaten ausgestattet, bei denen Sprengungen erfolglos sind?Glück gehabt: Aufmerksame Bankangestellte bewahrt Seniorin vorBetrugEine 82-jährige Frau aus Lörrach nimmt das Angebot zweier Männerin Handwerkskleidung an, rund um ihr Haus aufzuräumen. Zwei Stundenspäter wollen die beiden 5.000 Euro für ihre Arbeit. Sie bringen dieSeniorin sogar zur Bank, wo sie das Geld abheben soll. Nur eineBankangestellte, die Verdacht schöpft, bewahrt die alte Dame vor demfinanziellen Schaden. Die Polizei fahndet nach den falschenHandwerkern.Steinewerfer geschnappt: Erleichterung bei den OpfernDreimal hat ein Mann an der A5 bei Baden-Baden Sandweier mitSteinwürfen Autoinsassen in tödliche Gefahr gebracht. Jetzt hat diePolizei den mutmaßlichen Täter geschnappt. Er hatte eine Tüte mitSteinen bei sich. Der Mann sitzt wegen des Vorwurfs des versuchtenMordes in Untersuchungshaft. Seine Opfer, darunter ein verletzter8-jähriger Junge, sind erleichtert.Alltagshelden: Wie zwei Saarländer auf dem Weg in den Urlaub zuRettern werdenDie Aufmerksamkeit und das mutige Einschreiten zweier jungerSaarländer retten eine Stewardess vor einer Vergewaltigung.Kriminalreport SüdwestDas Fahndungs- und Präventionsmagazin "Kriminalreport Südwest"beschäftigt sich mit den Themen Einbruch, Diebstahl, Betrug oderGewaltverbrechen sowie Todes- und Vermisstenfälle ausBaden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Dabei spielenaktuelle Fahndungsfälle und Prävention eine entscheidende Rolle.Fatma Mittler-Solak moderiert die 45-minütigen Magazinsendungen imSWR Fernsehen. Tathergänge werden journalistisch seriös nachgestellt,die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten einen realitätsnahenEindruck des Geschehens und zahlreiche Anhaltspunkte für eineerfolgreiche Fahndung. 3D-Grafiken unterstützen dabei die Verortungim Sendegebiet. Gäste im Studio oder live zugeschaltete Expertinnenund Experten vertiefen die Themen. Zudem erfahren die Zuschauenden,wie sie sich schützen können.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://x.swr.de/s/betrifftmannheimerbabyleichePressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell