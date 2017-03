Das Mannheim-Tongji EMBA Programm veranstaltet die Abschlussfeier 2017

Schanghai (ots/PRNewswire) - Das Mannheim-Tongji EMBA Programm,ein chinesisch-deutsches Bildungsprojekt, veranstaltete dieAbschlussfeier 2017 am 12. März im Sino-French Centre der TongjiUniversität.Foto - http://photos.prnasia.com/prnh/20170314/0861702251-aFoto - http://photos.prnasia.com/prnh/20170314/0861702251-bNach dem Beginn der Veranstaltung hielten Prof. YU Yu, Leiter desinternationalen Studentenbüros der Tongji Universität, und BettinaKosiel, Direktorin des EMBA Programms der Mannheim Business School,die Hauptreden im Namen der von ihnen vertretenen Institute. Diebeiden Referenten lobten das Mannheim-Tongji EMBA Programm für seinepositive Rolle bei der Stärkung der chinesisch-deutschen Wirtschafts-und Handelsbeziehungen.Bei seiner Beschreibung der engen Freundschaft zwischen Lehrendenund Studierenden erklärte Prof. CHEN Shouming, stellvertretenderDekan der School of Economics & Management der Tongji Universität, inseiner tief bewegenden Rede: "Wir sind eine Familie." Prof. Cheninformierte die Zuhörer ebenfalls über eine brandneue Nachricht: DasMannheim-Tongji EMBA Programm nimmt den 14. Platz in den unlängstveröffentlichten QS Global Joint EMBA Rankings 2017 ein. Dies ist daserste Mal, dass das Programm seit seiner Gründung im Jahr 2011 in dieangesehene jährliche EMBA Beurteilung aufgenommen wurde. DasMannheim-Tongji EMBA Programm hat sich diese Ehre nach fünfanstrengenden Jahren, die eine solide Basis für weitere Erfolgedarstellen, durchaus verdient.Professor Han Zheng, ein Fakultätsmitglied des Mannheim-TongjiEMBA Programms, hielt eine humorvolle Rede, welche die Zuhörer zumLachen brachte. Er erklärte, dass kulturübergreifende Kommunikationdie Grundlage der menschlichen Zivilisation sei, die auch dasunerschütterliche Ziel des EMBA Programms darstelle und wo seinewahren Werte zu finden seien. Marc Poetzsch, der die Abschlussklassevertrat, dankte dem Programm in seiner Abschlussrede für die von ihmvermittelten, aktuellen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, dieManagementkompetenzen, die er entwickeln und die wertvollenFreundschaften, die er während des Programms knüpfen konnte.Nach den Feierlichkeiten, während der die Diplome überreichtwurden, und dem "Turning of the Tassel" begann das "InnovativeLeadership" Forum offiziell. Die geladenen Gäste, Dr. ManfredBraeunl, Vice President for Greater China von Porsche, He Bin,General Manager von Bosch (Shanghai) Smart Life Technology, undUniversitätsprofessorin Christiane Prange von der School of Economics& Management der Tongji Universität, hielten auf besondere Themenausgerichtete Reden. Die bei der Feier anwesenden Absolventen nahmenaktiv an der anschließenden Diskussion teil. Die Abschlussfeierendete erfolgreich mit dieser Veranstaltung.Pressekontakt:Zheng Wenting+86-21-6598-2551zwt@tongji.edu.cnOriginal-Content von: Tongji University SEM, übermittelt durch news aktuell