Ein Mann, ein Rad, eine Mission (FOTO)

Strausberg/Brandenburg/London/Großbritannien (ots) -Wie weit das Brandenburger Tor in Berlin vom Buckingham Palast inLondon voneinander entfernt ist, dürfte Major Daniel Calthorpe nun ambesten wissen. Der britische Verbindungsoffizier aus dem KommandoHeer in Strausberg wollte innerhalb von acht Tagen aus der deutschenHauptstadt nach London für einen guten Zweck radeln. Dabei hat er fürdie knapp 1.120 Kilometer lange Strecke deutlich weniger Tagebenötigt.Der britische Offizier startete am 14. Juni mit seinerSpendentour. Die Radtour vom Brandenburger Tor bis zum BuckinghamPalast ist eine Spendenaktion, bei der Calthorpe für dasBundeswehr-Sozialwerk sammelte. Der Brite betrachtet die Spendentourals Dankeschön. Er wechselt den Dienstort und verlässt nun nach zweiJahren Strausberg und das Kommando Heer. "Ich wollte einenpersönlichen Beitrag leisten und etwas zurückgeben", sagte Calthorpe.zum Beitrag:https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2019.juli2019&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CBE5CDF550DIBR