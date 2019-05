MannKind: Ist das wirklich alles?

Per 03.05.2019, 04:29 Uhr wird für die Aktie MannKind am Heimatmarkt NASDAQ GM der Kurs von 1,43 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Biotechnologie".

Unser Analystenteam hat MannKind auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die MannKind-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Buy, 0 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu MannKind vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 3,33 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 126,76 Prozent erzielen, da sie derzeit 1,47 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: MannKind erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -13,53 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche sind im Durchschnitt um 19,13 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -32,66 Prozent im Branchenvergleich für MannKind bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 18,33 Prozent im letzten Jahr. MannKind lag 31,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für MannKind heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 71,43 Punkten, zeigt also an, dass MannKind überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Sell"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist MannKind auf dieser Basis überkauft (Wert: 72,27). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Sell" eingestuft. Zusammen erhält das MannKind-Wertpapier damit ein "Sell"-Rating in diesem Abschnitt.