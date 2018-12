Manitowoc: Interessante Aussichten?

Per 24.12.2018 wird für die Aktie Manitowoc am Heimatmarkt New York der Kurs von 13,54 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Die Aussichten für Manitowoc haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Manitowoc derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 23,77 USD, womit der Kurs der Aktie (13,54 USD) um -43,04 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 18,07 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -25,07 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

2. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Manitowoc aktuell mit dem Wert 100 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Sell". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 72,72. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Sell". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Manitowoc mit einem Wert von 17,49 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Machinery" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 47,86 , womit sich ein Abstand von 63 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.