Manitowoc: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Per 03.08.2018 wird für die Aktie Manitowoc am Heimatmarkt New York der Kurs von 24,73 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Manitowoc auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Manitowoc auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Manitowoc sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Manitowoc-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 32,02 USD. Der letzte Schlusskurs (24,73 USD) weicht somit -22,77 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (26,08 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,18 Prozent Abweichung). Die Manitowoc-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Manitowoc-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Manitowoc wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 7 Buy, 6 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Manitowoc vor. Das Kursziel für die Aktie der Manitowoc liegt im Mittel wiederum bei 35,4 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 24,73 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 43,15 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Manitowoc insgesamt die Einschätzung "Buy".