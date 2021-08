Manitex International Aktie: Das sagen die neuen Analystenprognosen!

Nach Daten scheint es so, als hätte Manitex International (NASDAQ:MNTX) im zweiten Quartal 2,57 Millionen Dollar verdient, was einem Anstieg von 831,52% gegenüber dem vorangegangenen Quartal entspricht. Manitex International verzeichnete außerdem einen Gesamtumsatz von 60,05 Mio. $, was einem Anstieg von 27,3 % gegenüber Q1 entspricht. Im 1. Quartal verdiente Manitex International 276,00 Tausend $, und der Gesamtumsatz erreichte 47,17 Millionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



