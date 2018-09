Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die interaktive Live-Versionder beliebten chinesischen Reality-TV-Show "Where Are We Going? Dad"wurde erstmals in Europa ausgestrahlt. Die Sendung "Where Are WeGoing? Dad - Global Treasure Hunt", in der chinesische Prominente undderen Kinder mitspielen, wurde in Köln, Deutschland gedreht und am20. September live auf taobaolive.taobao.com ausgestrahlt.Auf dieser Reise wurden die Gäste Christopher Downs und seineTochter Kyana Poppy Downs gebeten, in dem "baby.tmall.com GlobalTreasure Hunt"-Liveprogramm mitzuspielen. Ein riesiges Onlinepublikumverfolgte das Event durch Verbindungen über Hunan TV, Mango'sinteractive games, onlylady , babytree.com und vernetzte Kanäle aufder Taobao-Plattform. Innerhalb von nur fünf Stunden lag die Anzahlder Zuschauer, die sich die Liveübertragung ansahen, bei mehr als8,24 Millionen Menschen, während 10,71 Millionen Menschen mit einem"Like" mitteilten, dass ihnen die Show gefällt. Auf einer Seite aufSina Weibo zu dem Thema gab es 13,76 Millionen Zugriffe und 36.000Kommentare. Die Show gilt als großer Erfolg in Bezug auf Integrationund Marketing von gemeinschaftlich erstellten Inhalten.Die Zusammenarbeit zwischen Mango Fun und baby.tmall.comverlagerte die spielerische Interaction von H5 Adventure zu Taobao,wodurch eine drei-kanalige Verbindung zwischen den interaktivenSpieler von Mango, dem Onlinepublikum und den Personen geschaffenwurde, die auf der Taobao-Plattform einkaufen, wodurch eine perfekteIntegration zwischen Online- und Offline-Inhalten ermöglicht wurde,wodurch ein neues IP-Content-Marketingmodell geschaffen wurde, dasgleichzeitig durch TV-Sendungen, spiele und Shopping verstärkt wird.Zum Inhalt der Livesendung gehörten eine Reihe interaktiverElemente -- rund um die Livesendung der Schatzsuche, einLive-Webcast, Verbindungen mit Hunan TV, Mango TV, Sina Weibo und deninteraktiven Kanälen zwischen TV-Sendern und Websites -- um eineinteraktive Erfahrung zu schaffen, in der die IP in einer Vielzahlvon Szenarios präsentiert wird, sodass der Verbraucher dieMöglichkeit hatte, mehrere der verschiedenen Szenarios innerhalb sehrkurzer Zeit zu erleben. Hierdurch haben die Fans und Zuschauer desProgramms die Möglichkeit, den Stars sehr nahe zu kommen und mehrüber qualitative Produkte für Babys und Mütter zu erfahren, wobeiihnen ermöglicht wird, sich eng mit der Marke vertraut zu machen.Köln ist nur der erste Stopp. Ähnliche Schatzsuchen werden auf derganzen Welt organisiert werden. Ziel der Sendung ist es, ihremPublikum und den Fans aufregende und attraktive Inhalte zu bieten,während Marken die Möglichkeit gegeben wird, ihren internationalenEinfluss zu stärken und letztlich den Dreifach-Verstärkungseffekt zuperfektionieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/748536/IMG_2186.jpgPressekontakt:Guang Guang+86-151-8009-51081718141332@qq.comOriginal-Content von: Mango Fun, übermittelt durch news aktuell