Mangelware Mülldeponie - Entsorgungsnotstand droht

In den kommenden Jahren werden nach Daten des Statistischen Bundesamts mehrere hundert Deponien das Ende ihrer Betriebsdauer erreichen. Die Auswirkungen treffen in Form steigender Kosten für die Entsorgung vor allem Häuslebauer und die Baubranche - Bauabfälle machen über die Hälfte des gesamten deutschen Mülls aus. Bau- und Recyclingbranche sind besorgt.

"Wir haben das Problem eigentlich bundesweit, dass die Deponiekapazitäten knapp werden", sagte Stefan Schmidmeyer der Deutschen Presse-Agentur. Der Fachmann für Baustoff-Recycling leitet den Fachverband Mineralik im Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung. "Es werden eigentlich gar keine neuen Deponien mehr genehmigt."

Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden gab es 2016 noch 1108 Deponien in Deutschland, zehn Jahre zuvor waren es noch knapp 2000. Im Zeitraum von 2015 bis 2025 erreichen demnach weitere über 500 Deponien das Ende ihrer vorgesehenen Betriebsdauer.

Und gleichzeitig steigt das Abfallaufkommen - 2016 waren es schon 411 Millionen Tonnen, 25 Millionen mehr als zu Beginn des Jahrzehnts. Hauptursache ist der Bauboom. Denn Bauabfälle machen mehr als die Hälfte des gesamten deutschen Abfalls aus: 2016 waren es 223 Millionen Tonnen, 23 Millionen Tonnen mehr als 2011.