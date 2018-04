Mangelnde Differenzierung bei Arzneimittel-Festbeträgen geht vor allem zu Lasten von Kindern und Älteren (FOTO)

Berlin (ots) -Das derzeitige Festbetragssystem differenziert nicht ausreichendnach therapierelevanten Kriterien bei Arzneimitteln. Das Raster fürdie Eingruppierung ist zu grob, die Höhe der Festbeträge richtet sichim Wesentlichen nach Wirkstoffmenge und Packungsgröße. So erhaltenzum Beispiel aufwendig hergestellte und damit teureDarreichungsformen den gleichen Preis wie günstigere. Damit bestehtgerade für bestimmte Patientengruppen die Gefahr, ein Arzneimittelnur noch gegen eine Mehrzahlung zu erhalten. Im schlimmsten Fallverschwindet es sogar vom Markt, weil der Hersteller es nicht mehrkostendeckend produzieren kann. Das betrifft insbesondere Kinder undÄltere, die häufig besondere Darreichungsformen benötigen. Mit diesemErgebnis einer Studie der Unternehmensberatung Ecker + Ecker trat derBundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) heute vor diePresse.Der GKV-Spitzenverband (GKV-SV) passt die Festbeträge, also dieErstattungshöchstgrenzen für Arzneimittel, alle zwei Jahre an, in derRegel in Form einer Absenkung. "Dies trägt dazu bei, dass die Anzahlzuzahlungsbefreiter Arzneimittelpackungen im Laufe der Zeitkontinuierlich gesunken ist, laut unserer Studie innerhalb von zehnJahren von etwa 11.500 (1.1.2008) auf etwa 3.300 (1.1.2018). Dasentspricht einer Abnahme von über 70 Prozent", sagt Dr. ChristofEcker, Geschäftsführer bei Ecker + Ecker."Die Zeche zahlt entweder der Hersteller oder der Patient: DerHersteller, wenn er als Reaktion auf eine Absenkung der Festbeträge -oft bis unter die Wirtschaftlichkeitsschwelle - seinen Preisreduziert. Oder der Patient, der zuzahlen muss, wenn der Herstellerseinen Preis nicht reduziert. Wir brauchen daher dringend eineGrenze, bis zu der höchstens abgesenkt werden darf", folgert Dr.Hermann Kortland, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des BAH.Das heute gültige Festbetragssystem wurde Ende der 1980er Jahrekonzipiert und bedarf insgesamt einer Weiterentwicklung. Ecker ziehteinen Vergleich: "Das ist wie mit einem 30 Jahre alten Auto. ZumZeitpunkt seiner Herstellung war es technisch auf dem aktuellenStand. Heute bedürfte es vieler Modifikationen, um den Anforderungennoch zu genügen."Bezogen auf das Festbetragssystem bedeutet das in erster Linieeine stärkere Berücksichtigung bestimmter therapierelevanterKriterien bei Arzneimitteln. Beispiel Darreichungsformen: Kinder oderÄltere können oft keine Tabletten schlucken. Sie benötigen dannvielleicht einen Saft, damit sie ein Arzneimittel überhaupt einnehmenkönnen. Dass dieser Saft aufwendiger herzustellen ist als dieTablette, muss sich in den Festbeträgen widerspiegeln. "Gerade, wennich daran denke, dass aufgrund des demografischen Wandels der Anteilälterer Menschen weiter zunehmen wird, brauchen wir einFestbetragssystem, das dem auch gerecht wird. Die Medizin der Zukunftwird individualisierter, passgenauer, maßgeschneiderter sein. EinFestbetragssystem, das diese Entwicklung nicht nachvollzieht, könnenwir uns auf Dauer nicht leisten", sagt Kortland.Zur Systemreform gehört aber auch mehr Transparenz. Derzeitfixiert der GKV-SV die Festbeträge noch weitgehend unter Ausschlussder (Fach-)Öffentlichkeit. Kortland: "Hier wünsche ich mir eineähnliche Transparenz, wie sie der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)bei der Festbetragsgruppenbildung schon praktiziert. Denn nur dannsind alle im Boot, nur dann haben wir eine gemeinsameGesprächsgrundlage."Der BAH ist der mitgliederstärkste Branchenverband derArzneimittelindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen vonmehr als 420 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000Mitarbeiter beschäftigen. Das Aufgabenspektrum des BAH umfasst sowohldie verschreibungspflichtigen als auch die nichtverschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie die stofflichenMedizinprodukte. Unter www.bah-bonn.de gibt es mehr Informationen zumBAH.Ihre Ansprechpartner in der BAH-Pressestelle:Christof WeingärtnerPressesprecherTel.: 030 / 3087596-127weingaertner@bah-bonn.deHolger WannenwetschReferent Presse- undÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030 / 3087596-122wannenwetsch@bah-bonn.deGeschäftsstelle BerlinBundesverband derArzneimittel-HerstellerFriedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnBundesverband derArzneimittel-HerstellerUbierstraße 71-7353173 Bonnwww.bah-bonn.deOriginal-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V., übermittelt durch news aktuell