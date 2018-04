Mangelhafter Schutz vor Scharlatanen / Forderung nach bundeseinheitlicher Überwachung

Hamburg (ots) - Deutsche Gesundheitsbehörden versagen beim Schutzvon Patienten vor gefährlicher Pseudo-Medizin. Eine gemeinsameRecherche des ARD-Politikmagazins Kontraste und des Magazins sterndeckt jetzt auf, wie die Überwachung und Strafverfolgung bei einemgesundheitsschädlichen "Wundermittel" über Jahre vernachlässigt wird.Es handelt sich um "Miracle Mineral Supplement" (MMS) - dahinterverbirgt sich Chlordioxid, ein ätzendes Bleich- undDesinfektionsmittel. Obwohl die Risiken einer Einnahme dieserChemikalie längst bekannt sind und sogar behördliche Warnungenvorliegen, können es MMS-Verfechter ungeniert weiter bewerben.Patienten wird es als Allheilmittel gegen Krankheiten wie Malaria,Schlaganfall und Krebs präsentiert. Besonders Kinder sind einerGesundheitsgefahr ausgesetzt. Eltern wird eingeredet, Chlordioxidkönne den Autismus ihrer Kinder heilen. Dazu sollen sie regelmäßigDarmeinläufe mit der ätzenden Substanz bei den Kleinen durchführen.Nach Einschätzung von Experten ist dies eine Kindeswohlgefährdung.Die investigative Recherche konnte belegen, dass sich sogar einapprobierter Arzt am Verkauf des Chlordioxid-Wundermittels beteiligt.Das Versagen der Aufsichtsbehörden zeigte sich Anfang März beieinem MMS-Kongress in Berlin-Mitte. Referenten verbreitetenHeilversprechen offen auf der Bühne. Im Rahmen der Veranstaltungwurden auch Chlordioxid-Proben verteilt. Die zuständigeArzneimittel-Aufsichtsbehörde des Landes Berlin schickte zwarKontrolleure dorthin, griff aber nicht durch. Auch in anderenBundesländern ist die Verfolgung der MMS-Szene bisher kaumerfolgreich. Zahlreiche Staatsanwaltschaften stellten ihreErmittlungsverfahren gegen Geldauflagen ein.Während das Bundesgesundheitsministerium keinen Handlungsbedarfsieht, fordern Mediziner und mehrere Politiker nachdrücklichGesetzesänderungen. Die auf zahlreiche Behörden allerVerwaltungsebenen verteilte Überwachung derart gefährlicher Mittelmüsse endlich auf Bundesebene zentralisiert werden, verlangt etwa derFDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann, selbst Medizin-Professor."Eine Zersplitterung auf Länderebene führt zu einer Schwächung derExpertise und so zur Schwächung der Schlagkraft", mahnt Ullmann.Sendung Kontraste: Donnerstag, 05.04.2018 um 21:45 Uhr im Ersten.Der neue stern ist ebenfalls ab Donnerstag im Handel.Diese Vorabmeldung ist nur unter Nennnung der Quellen stern undKontraste zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation, Telefon040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell