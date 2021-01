Manganese X Energy: Die Bullen werden deutlich zurückgeworfen

Die Manganese X Energy-Aktie bildete im Dezember ein Doppeltief im Bereich der 0,10-Euro-Marke aus und startete nach dem Tief vom 21. Dezember bei 0,106 Euro einen dynamischen Anstieg. Er erreichte ein erstes Hoch am 30. Dezember bei 0,195 Euro. Eine zweite Aufwärtswelle startet am 14. Januar. Sie ließ den Kurs in der Spitze bis auf 0,324 Euro vordringen.

Abgeschlossen wurde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung