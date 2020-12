Manganese X Energy: Anhaltende Schwäche

Weiterhin in ihrer übergeordneten Abwärtsbewegung gefangen bleibt die Manganese X Energy-Aktie. Bei ihr zeigten die Bullen in den vergangenen Tagen kein Interesse, einen erneuten Vorstoß bis an den 50-Tagedurchschnitt zu vollziehen. Damit bestätigt sich der Eindruck bleibender Schwäche, der sich ausgebildet hatte, nachdem die Aktie am 30. November durch ihren Vorstoß bis auf 0,19 Euro den gleitenden Durchschnitt kurz erreicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung