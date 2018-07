Manganese X Energy: Aktienanalyse vom 09.07.2018

Für die Aktie Manganese X Energy aus dem Segment "Diversified Metals & Mining" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Venture am 06.07.2018 ein Kurs von 0,15 CAD geführt.

Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Manganese X Energy entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Manganese X Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 27,27 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metals & Mining"-Branche sind im Durchschnitt um 5,97 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +21,3 Prozent im Branchenvergleich für Manganese X Energy bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,97 Prozent im letzten Jahr. Manganese X Energy lag 21,3 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Manganese X Energy. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Manganese X Energy daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Manganese X Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Manganese X Energy in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Manganese X Energy wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.