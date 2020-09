Manganese X Energy Aktie: Hoch spekulativ!

Hoch spekulativ ist die Aktie von Manganese X Energy Corp. (kurz „Manganese X Energy“). Das Unternehmen ist im Bereich Mangan tätig und sucht da nach Vorkommen in Nordamerika. Und dazu gibt es eine Neuigkeit: Am Dienstag teilte das Unternehmen mit, dass innerhalb der nächsten drei Wochen Bohrungen beim Projekt „Battery Hill“ beginnen sollen. Das Projekt soll sich in der Nähe von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung