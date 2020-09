Manganese X Energy Aktie: Eine weitere Neuigkeit!

Bald wird es Ernst: Die Manganese X Energy Corp. (kurz „Manganese X Energy“) will demnächst mit den Bohrungen beim Projekt „Battery Hill“ beginnen. Wann genau? Nun, Mitte September hieß es vom Unternehmen, dass die Bohrungen innerhalb der nächsten drei Wochen beginnen sollen. Demnach wird es spätestens in der ersten Oktoberhälfte losgehen. Es geht da um ein Projekt in der kanadischen Provinz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



