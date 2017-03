Bonn (ots) - Die Personalie Donald Tusk, der in Brüssel zumEU-Ratspräsidenten gewählt werden soll, ist für Manfred Weber einZeichen der Einigkeit von 26 Staaten. "Voraussichtlich wird sich nurTheresa May aufgrund des Brexit enthalten. Und die Polen sind gegenDonald Tusk. Alle anderen unterstützen Donald Tusk, das heißt, wirhaben es offensichtlich mit einer reinen parteipolitischen, internenDebatte in Polen zu tun. Europa ist im Gegensatz sehr geschlossen undauch sehr zufrieden mit der Arbeit von Donald Tusk", sagte derFraktionsvorsitzende der EVP im phoenix-Interview.Die Gefahr, dass sich die Polen von einem "Europa der zweiGeschwindigkeiten" ausgegrenzt fühlen könnten, sieht er nicht. DasEntscheidende bei dieser Idee sei, sich von niemandem blockieren zulassen. Angesichts der globalen Entwicklungen müsse EuropaHandlungsfähigkeit zeigen. "Die, die voran gehen wollen, sollen vorangehen. Da ist jeder eingeladen, mit dabei zu sein. Der, der nichtdabei sein will, soll es bleiben lassen. Wir dürfen uns nicht vomLangsamsten aufhalten lassen", sagte Weber.Die Handelspolitik Europas sei auf dem richtigen Weg, müsse abernoch verstetigt werden. Weber: "Wenn Donald Trump jetzt Mauernaufbauen und Strafzölle erheben will, dann muss Europa dasGegenmodell dazu setzen. Wir wollen Brücken bauen, wir wollenPartnerschaft."http://ots.de/JHnCFPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell