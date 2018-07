München (ots) -"Es ist scheinheilig, wie die SPD mit unseren Polizistenumspringt. Erst beteiligt sich die Partei an Demonstrationen, aufdenen die Antifa offen gegen 'Bullen' hetzt und Polizisten beleidigt,nun heuchelt sie Interesse an den Bedürfnissen der Dienststellen."Mit diesen Worten kommentiert Manfred Ländner, Vorsitzender desInnenausschusses im Bayerischen Landtag, den "Praxistag Polizei" derSPD-Landtagsfraktion. "Das ist eine billige Wahlkampfmasche auf demRücken unserer Polizisten und zeugt von doppelzüngigem Verhalten. DieSPD muss sich entscheiden, auf welcher Seite sie steht."Die Staatsregierung und die CSU-Fraktion setzen sich tatsächlichverlässlich für eine gute technische und personelle Ausstattung derPolizei ein, sagt Ländner. Mit 42.000 Stellen gibt es bei derbayerischen Polizei den höchsten Personalstand aller Zeiten, von 2017bis 2023 werden dank der CSU-Fraktion insgesamt 3500 zusätzlicheStellen geschaffen. Bayern sorgt für neue Uniformen,Schutzausrüstung, moderne Dienstwaffen und hat die Neugründung derBayerischen Grenzpolizei als weiteren starken Akzent zurGewährleistung der inneren Sicherheit beschlossen. Ländner: "Damitdie Bürger in Bayern sicher leben können, gilt für uns eineNull-Toleranz-Strategie gegenüber Straftätern. Das zahlt sich aus:Bayern ist das sicherste Bundesland, und nirgendwo ist dieAufklärungsquote bei Straftaten höher als im Freistaat. Das haben wirunseren Polizisten zu verdanken, die wir intensiv unterstützen."Umso fragwürdiger sei die Rolle der SPD. "Die SPD schwadroniertvon mehr Stellen, aber beklagt sich zeitgleich lautstark über dieneue Bayerische Grenzpolizei und will die Mittel der Polizei im Kampfgegen Kriminalität und Terrorismus einschränken", sagt Ländner."Damit tut die SPD niemandem einen Gefallen: Sie frustriert dieBeamten, lässt sie gegen Verbrecher im Regen stehen und stellt sieimmer wieder unter Generalverdacht. Das wird den guten Leistungen inkeiner Weise gerecht."Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell