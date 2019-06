Manfred Ländner, Norbert Dünkel und Peter Tomaschko: EuGH-Ausnahmen nutzen - Hervorragende Qualität des Rettungsdienstes in Bayern erhalten

München (ots) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Ende Märzentschieden, dass eine europaweite Ausschreibung bei der Vergabe vonNotfallrettung und Krankentransportleistungen nicht zwingenderforderlich ist. "Bayern hat einen hervorragenden Rettungsdienst!Damit das so bleibt, wollen wir diese Bereichsausnahme nutzen und dieerfolgreichen Strukturen schützen!", sagt Manfred Ländner, derVorsitzende des Arbeitskreises für Kommunales, Innere Sicherheit undSport der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag.Die CSU-Innenpolitiker begrüßen die Lockerung durch den EuGHausdrücklich. Diese Rechtsprechung macht es möglich,rettungsdienstliche Konzessionen ohne streng formalisierteseuropäisches Verfahren zu vergeben und somit regionale Besonderheitenbesser zu berücksichtigen. Damit die nun zulässigen Erleichterungenauch für den bayerischen Rettungsdienst rechtlich fixiert werden, hatInnenminister Joachim Herrmann bereits eine Novellierung desBayerischen Rettungsdienstgesetzes angekündigt. "Unser erstesFachgespräch mit den Landesgeschäftsführern derRettungsdienstorganisationen und Vertretern des Innenministeriums warein sehr konstruktiver Auftakt! Wir wollen gemeinsam das BayerischeRettungsdienstgesetz anpassen und die gute Zusammenarbeit undhervorragende Qualität des Rettungsdienstes in Bayernaufrechterhalten", sagt der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko."Ziel ist es, anstelle des streng formalisierten Verfahrens nunein einfacheres und pragmatischeres Verfahren zu setzen, das esermöglicht, die Vergabe von Leistungen im Rettungsdienst zugleichfair, transparent und wirtschaftlich als auch regional verträglich zugestalten", ergänzt der stellvertretende ArbeitskreisvorsitzendeNorbert Dünkel. "Außerdem sollen die Besonderheiten der Strukturengemeinnütziger Organisationen berücksichtigt werden. An diesem Zielwerden wir als Gesetzgeber zusammen mit allen betroffenen Akteurenarbeiten."Pressekontakt:Andreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deMarcel EscherPressereferent und Referent für Social MediaTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail : marcel.escher@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell