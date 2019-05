Tutzing (ots) - Der international erfolgreiche Musiker undProduzent Leslie Mandoki war mit seiner legendären Band "MandokiSoulmates" auf großer Tour. Zuletzt führte die Konzertreihe "Wings ofFreedom" die Mandoki Soulmates von Paris über London, Berlin undBudapest bis nach New York.Auf der Doppel-Blu-ray "Wings Of Freedom", die ab heute,24.05.2019 erhältlich ist, können die besten Momente der Konzerte mitLeslie Mandoki und den Soulmates noch einmal in bester Qualitäterlebt werden.Neben der kompletten Show aus dem Konzerthaus Berlin (aufgenommenmit 16 Kameras) enthält die Doppel Blu-ray Ausschnitte aus denKonzerten in Paris, London, Budapest, New York und weiteresBonusmaterial - insgesamt über 7 Stunden Musikgenuss.Pünktlich vor der Tour im Herbst erscheint dann auch am 11.10.2019das neue Doppel-Album der Mandoki Soulmates "Living in theGap/Hungarian Pictures". Die vier Konzerte unter dem Titel "HungarianPictures" sind hinsichtlich dem Line-Up an Weltklassemusikern undkünstlerischem Anspruch ein absolutes Highlight im Konzertjahr 2019:Mandoki Soulmates "Hungarian Pictures"-Konzertreihe: 31.10.2019Laeiszhalle - Hamburg07.11.2019 Circus Krone - München08.11.2019 Konzerthaus - Dortmund09.11.2019 Konzerthaus - BerlinDie Mandoki Soulmates - 2019 auf Tour unter anderem mit BobbyKimball (Toto), John Helliwell (Supertramp), Randy Brecker, TonyCarey (Rainbow), Chris Thompson (Manfred Mann's Earth Band), RichardBona, Nick van Eede (Cutting Crew), Mike Stern und Bill Evans -verkörpern den Spirit der 1970er Jahre. Seit inzwischen über 25Jahren bringt Leslie Mandoki diese legendären anglo-amerikanischenJazz- und Rock-Ikonen als "ManDoki Soulmates" als eine Band im Studiound auf den Bühnen der Welt zusammen, immer nach dem Motto: "OneStage - One Band".Pressekontakt:Red Rock Production, Klenzestr.1a, 82327 Tutzing,Tel. 08158-9955 0, Office.mandoki@redrock.deOriginal-Content von: Red Rock Production, übermittelt durch news aktuell