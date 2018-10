Mandalay: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Mandalay Resources":

Für die Aktie Mandalay aus dem Segment "Gold" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Toronto am 05.10.2018 ein Kurs von 0,14 CAD geführt.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Mandalay entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Mandalay-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mandalay vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 0,38 CAD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (0,14 CAD) ausgehend um 167,86 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Mandalay von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Mandalay. Es gab insgesamt neun positive und zwei negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Mandalay daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Mandalay von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Mandalay verläuft aktuell bei 0,21 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 0,14 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -33,33 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,16 CAD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Mandalay-Aktie der aktuellen Differenz von -12,5 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".