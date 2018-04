"Manchmal wird mir das alles zu viel": Wenn der Alltag die Familie bedroht (FOTO)

Leverkusen (ots) -- Studie der Bepanthen-Kinderförderung belegt: MangelndeAchtsamkeit der Eltern hat direkte Auswirkungen auf Verhaltenund emotionale Gesundheit ihrer Kinder- Schirmherrin Katia Saalfrank plädiert für mehr Beziehungszeitenim Alltag von Familien und gemeinsame Rituale im Familienleben- Bepanthen-Kinderförderung und "Die Arche" beraten Eltern zumThema AchtsamkeitAls 2017 die Studie "Achtsamkeit in Deutschland: Kommen unsereKinder zu kurz?" von der Universität Bielefeld im Auftrag derBepanthen-Kinderförderung veröffentlicht wurde, überraschte dasErgebnis, dass sich fast jedes dritte Kind und jeder fünfteJugendliche von seinen Eltern nicht beachtet fühlt.Nun wurden in einem zweiten Schritt die Daten der ebenfallsbefragten 1.091 Eltern ausgewertet. Dabei wird sichtbar, wie sichdurch die Anforderungen des Elternseins Spannungsfelder eröffnen unddie Achtsamkeit innerhalb der Familie nachlässt. Die Art, wie Elternmit diesen Herausforderungen umgehen, kann Konsequenzen für ihreKinder haben.Der Leiter der Studie, Sozialpädagoge Prof. Dr. Holger Ziegler,sieht gesunde Familienbeziehungen als entscheidend für diePersönlichkeitsentwicklung: "Die Familie ist Basis einer'Liebes-Sorge-Beziehung'. Dabei meint 'Sorge' das Besorgtsein um dasWohlergehen der Kinder, das aufrichtige Interesse an ihnen sowie dasSichkümmern um ihre physischen und emotionalen Bedürfnisse. All dasbedingungslos."Wie sehen Eltern ihr Familienleben?Die gute Nachricht zuerst: Die Gesamtauswertung der Ergebnissezeigt, dass die Mehrheit der Eltern ihren Beitrag zu einem achtsamenFamilienleben als positiv einschätzt - und darin von der großenMehrheit der Kinder bestätigt wird. Jedoch wurden auch Missstände imfamiliären Achtsamkeitserleben aufgedeckt. Prof. Dr. Ziegler warnt:"Bei jeder zehnten Familie ist die Frage zu stellen, ob sie im Sinneeiner 'Liebes-Sorge-Beziehung' überhaupt noch als solche betrachtetwerden kann."Nach Auswertung der Elternperspektive befinden Eltern sich häufigin einem deutlichen Spannungsfeld zwischen Familie, Partnerschaft undSelbstverwirklichung. Auch wenn sich die meisten im Großen und Ganzenin ihrer Rolle als Mutter oder Vater sicher fühlen, berichten dochviele der Befragten von Unsicherheiten und Belastungen in ihremFamilienleben: 20 Prozent der Befragten glauben, dass sie kein gutesVorbild für andere Eltern sind, 19 Prozent geben an, ihre eigenenErwartungen bei der Kindererziehung nicht zu erfüllen, und 15 Prozentder Befragten fühlen sich bei der Erziehung alleingelassen.Hinzu kommt Stress als weiterer ernst zu nehmenderBelastungsfaktor. 17 Prozent aller befragten Eltern geben an, durchihre Elternrolle gestresst zu sein. In weiter gefasstem Umfeld wirddies noch deutlicher, denn 32 Prozent empfinden dauerhafte Belastungdurch beruflichen Ärger, der sie auch in der Freizeit nicht loslässt,und ganze 45 Prozent leiden dauerhaft unter Ärger im privaten Umfeld.Das hat Auswirkungen: Fast die Hälfte der stressbelasteten Elternberichtet, dass sie sich häufig niedergeschlagen oder erschöpftfühlt. Dies trifft nur für rund ein Fünftel der nicht gestresstenEltern zu. Im Extremfall wirkt sich dies sogar auf dieLebenszufriedenheit aus: 11 Prozent der Eltern haben kein gutesGefühl, wenn sie über ihr Leben nachdenken.Mangelnde Achtsamkeit hat direkte AuswirkungenÜber diese Faktoren hinaus haben auch Zeitmangel und Multitaskingmaßgeblich negativen Einfluss auf die Achtsamkeit von Eltern - fürihre Kinder und sich selbst. Von Kindern empfundene Missachtung hatbelegbare Auswirkungen auf ihre Entwicklung.41 Prozent der Kinder, die von ihren Eltern nur wenig Beachtungerhalten, zeigen deutliche Verhaltensauffälligkeiten, wiebeispielsweise häufigen Streit, Mobbing anderer Kinder, Lügen undWutanfälle. Bei beachteten Kindern tritt ein solches Verhaltendeutlich seltener auf. Die Schirmherrin derBepanthen-Kinderförderung, Familienberaterin Katia Saalfrank, weiß:"Fehlende Achtsamkeit bedeutet auch das Übersehen und Übergehen derZeichen und Signale, die uns unsere Kinder geben, wenn sie einenMangel an Achtsamkeit empfinden. Dies kann sich zum Beispiel instarken Wutausbrüchen oder Verweigerung äußern. Der gesamteFamilienalltag wird dann häufig zum Kampf."Sind Eltern unfokussiert und erledigen sie viele Dingegleichzeitig und in Eile, scheinen ihre Kinder die mangelndeAufmerksamkeit besonders deutlich zu empfinden. Manche von ihnenreagieren körperlich darauf: 43 Prozent der Kinder unfokussierterEltern klagen häufig über Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oderÜbelkeit. Bei Kindern fokussierter Eltern sind solche somatischenBeschwerden seltener zu beobachten.Auch schätzen Eltern ihr Einfühlungsvermögen nicht immer richtigein: Weniger als ein Drittel der Befragten bestätigte, ihren Kindernimmer genau zuzuhören. Dagegen geht die Hälfte aller Kinder davonaus, dass dies der Fall ist. Gleichzeitig sind die allermeistenEltern der Ansicht zu wissen, was in ihren Kindern vor sich geht. DieKinder sind hier deutlich skeptischer.Unsicherheit in der ElternrolleDie alltägliche Herausforderung durch familiäre Spannungsfelderund die daraus entstehenden Belastungsfaktoren können dazu führen,dass Eltern sich in ihrer Rolle unsicher fühlen. 39 Prozent derEltern, die sich in ihrer Rolle sicher fühlen, berichten, dass siemit der Organisation des Familienalltags gut zurechtkommen. Jedochkönnen nur 10 Prozent der unsicheren Eltern dies für sich bestätigen.14 Prozent fühlen sich sogar manchmal überfordert, im Gegensatz zunur 2 Prozent bei den sicheren Eltern.Zusätzlich sorgt sich die Hälfte der Eltern, die in ihrer Rolleunsicher sind, ihre Kinder nicht ausreichend zu fördern. Bei Eltern,die sich sicher sind, sind es nur 28 Prozent. Ob ihre Kinder siegenug mögen, steht für 80 Prozent der sicheren Eltern außer Frage.Wie tief die Verunsicherung in der Elternrolle sein kann, wirdsichtbar, wenn nur etwa die Hälfte der unsicheren Eltern dies fürsich bestätigen kann.Unsicherheiten und Sorgen der Eltern können sich auf dieGefühlswelten ihrer Kinder übertragen: Etwa die Hälfte der unsicherenEltern berichtet, dass ihre Kinder häufiger gestresst wirken undWutanfälle haben. Dagegen sind es bei sicheren Eltern jeweils wenigerals ein Drittel. Hinzu kommt die geringere Kooperationsbereitschaftder Kinder. Nur ein Drittel der unsicheren Eltern beschreibt dieeigenen Kinder als folgsam. Von den sicheren Eltern bestätigt diesetwa die Hälfte. Darüber hinaus zeigen Kinder unsicherer Elterntendenziell eine geringere allgemeine Hilfsbereitschaft und einDrittel verfügt nur über ein eingeschränktes Empathievermögen.Fühlen Mütter oder Väter sich darüber hinaus durch dieElternschaft stark belastet, kann dies Einfluss auf dieLebenszufriedenheit ihrer Kinder haben: So bestätigten nur 22 Prozentder Kinder stark belasteter Eltern eine hohe Lebenszufriedenheit, imGegensatz zu 36 Prozent der Kinder moderat belasteter Eltern.Prof. Dr. Ziegler sieht diese Entwicklung mit Sorge: "DieAuswirkungen mangelnder Achtsamkeit auf die Lebenszufriedenheit unddie Empathiefähigkeit der befragten Kinder scheinenbesorgniserregend. Die daraus resultierende Entwicklung kann nichtnur zu einem Problem für die Heranwachsenden selbst, sondern fürunsere gesamte Gesellschaft werden. Empathiefähigkeit ist einzentraler Wert und eine Säule unserer Gemeinschaft, die für unserZusammenleben wichtig ist."Zu wenig ZeitPositiv zu werten ist, dass drei Viertel der befragten Eltern dieBedürfnisse ihrer Kinder für wichtiger als die eigenen ansehen. Fastzwei Drittel geben ebenfalls an, dass die Kinder ihren Terminplanbestimmen. Vor dem Hintergrund des Alltagslebens, das neben derFamilie vor allem auch durch den Beruf bestimmt wird, öffnet sichhier ein Spannungsfeld, das starke Belastungen für die ganze Familiemit sich bringen kann.Dementsprechend wünschen sich rund zwei Drittel aller befragtenKinder, dass ihre Eltern mehr Zeit für sie hätten. 60 Prozent derEltern möchten ebenfalls gerne mehr Zeit mit der Familie verbringen.Allerdings merken 43 Prozent der Eltern auch an, dass sie gerne mehrkinderfreie Zeit für sich selbst, und 58 Prozent, dass sie gerne mehrkinderfreie Zeit mit ihren Partnern hätten.Klare Strukturen und RitualeDie zweite Stufe der Studienauswertung zeigt klar denZielkonflikt, vor dem Eltern häufig stehen: Wie kann es gelingen,alle Ansprüche miteinander zu vereinbaren? Katja Saalfrank weiß: "Esmüssen klare Prioritäten gesetzt werden. Allen gleichzeitig gerechtwerden zu wollen, führt nicht zu einer Entlastung. Im Gegenteil: DasStresslevel und damit einhergehende Konflikte werden so gefördert."Sie rät Eltern, in ihrem Alltagsleben Qualitätszeiten für die Familieeinzurichten, in denen die Kinder die volle Aufmerksamkeit ihrerEltern genießen. "Die Familie sollte gemeinsam feste Zeitenfüreinander einplanen. Während dieser gemeinsamen Familienzeit sindHandy und Laptop für Kinder und für Eltern tabu. Darüber hinausschaffen auch gemeinsame Rituale, wie das abendliche Vorlesen beikleineren Kindern oder das gegenseitige Erzählen der Erlebnisse desTages bei größeren Kindern, Raum für gegenseitige Achtsamkeit. Nichtvergessen werden darf dabei, dass Eltern auch einmal Zeit für sichbrauchen, um zu regenerieren."Bepanthen-Kinderförderung unterstützt Arche-KinderBernd Siggelkow, Gründer des Kinder- und Jugendhilfswerks "DieArche", kennt diese Konflikte und ihre Entstehung aus langjährigerErfahrung: "Achtsamkeit, Fürsorge und Geborgenheit in der Familiesind die Grundsteine einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung. Abermanche Eltern können das nicht alles leisten. Die Arche sieht sichdaher in ihrer Arbeit als Ergänzung zur Familie und bietet hierfürRat und Unterstützung an." In diesem Jahr richtet sich dasFörderprogramm der Bepanthen-Kinderförderung speziell an die Elternbenachteiligter Kinder: Im Rahmen eines Elternfrühstücks in der ArcheBerlin-Hellersdorf berät Diplom-Pädagogin Katia Saalfrank Eltern zumThema Achtsamkeit.Die Bepanthen-Kinderförderung setzt sich seit 2008 für sozialbenachteiligte Kinder in Deutschland ein und unterstützt die Archemit Förderprogrammen und jährlichen Geldspenden. 