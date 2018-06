Manchester City sichert globale partnerschaft mit Avatrade

Dublin (ots/PRNewswire) -- Nachdem AvaTrade bereits Manchester Citys Regionaler Partner fürChina, Asien und Lateinamerika war, haben die beiden jetzt eineneue globale mehrjährige Partnerschaft vereinbart- Der führende Online-Broker baut seine Rolle alsOnline-Tradingpartner des Clubs ausDer englische Premier League Fußballclub Manchester City kündigteeine neue mehrjährige Partnerschaft mit AvaTrade als OffiziellerGlobaler Online-Tradingpartner des Clubs an. Dieser neue Deal isteine Erweiterung der vorherigen Rolle von AvaTrade als regionalerPartner für City in China, Asien und Lateinamerika.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8346351-manchester-city-partnership-avatrade/AvaTrade ist einer der führenden Online-Broker, mit einemweltweiten Kunden Kundenstamm. Das Unternehmen revolutioniert dieOnline-Handelsindustrie durch eine innovative, benutzerfreundlicheUmgebung, die auf den fortschrittlichsten Plattformen aufgebautwurde.Durch diese Partnerschaft bietet AvaTrade seinen weltweiten Kundensowie Geschäftspartnern exklusive City-bezügliche Werbeaktionen,Preise und VIP-Reisen zum Etihad Stadium des Clubs in Manchester,wodurch Erfahrungen ermöglicht werden, die man mit Geld nicht kaufenkann.Damian Willoughby, Senior Vice President of Partnerships bei derCity Football Group sagte: "Wir freuen uns, diese neue Partnerschaftmit Avatrade ankündigen zu können und erweitern unsere gemeinsameBeziehung noch weiter. Wir waren beeindruckt von AvaTrades Engagementin Bezug auf Innovationen und davon, dass der Broker den Weg in derIndustrie anführt. Beides sind Werte, die wir bei Manchester Cityschätzen. Wir sind gespannt, unsere Beziehung mit AvaTradefortzusetzen und dabei zu helfen, mit mehr City-Fans auf der ganzenWelt in Kontakt zu kommen."Dáire Ferguson, CEO bei AvaTrade bemerkt: "Als einer derreguliertesten und vertrauenswürdigsten Broker in der Industrie istAvaTrades globale Partnerschaft mit Manchester City ein wichtigerSchritt, das Trading für jeden auf der ganzen Welt zugänglich zumachen. Es ist wichtig, dass jeder einzelne Fußball-Fan und Investorweltweit weiß, dass es keine Grenzen gibt und sie alles erreichenkönnen, wenn sie es nur wollen. Wir bieten unseren Kunden diebestmöglichen Technologien, Tools, Systeme und Trainings und siehaben im Gegenzug die Fähigkeit, dieses Wissen in finanziellen Erfolgauf unseren Handelsplattformen umzuwandeln."Mit Vertretungen in 16 Ländern weltweit und dem Hauptsitz inDublin, Irland, betreibt AvaTrade das Business unter sechs globalregulierten Organisationen in der EU, Japan, Australien, Südafrika,den Britischen Jungferninseln und dem Nahen Osten. Die erste undwichtigste Verpflichtung des Brokers ist es, es Menschen zuermöglichen, mit Zuversicht zu investieren und zu handeln, und zwardurch eine innovative und zuverlässige Umgebung, die von einerbranchenführenden Technologie, einem branchenführenden Kundenservicesowie kompromissloser Integrität unterstützt wird.Über den Fußballclub Manchester CityManchester City FC ist ein Club der englischen Premier League, der1880 als St Mark's West Gorton gegründet wurde. 1894 wurde eroffiziell zum Manchester City FC und hat seitdem den Gewinnerpokaldes Europapokals, vier League Championship-Titel, einschließlich dreiPremier League-Titeln (2012, 2014 und 2018) sowie fünf FA-Pokalegewonnen. Manchester City FC ist eines von acht Teams, die die CityFootball Group ausmachen, und zählt den New York City FC sowie denMelbourne City FC zu seinen Geschwistern.Unter Manager Pep Guardiola, einem der besten Manager im Fußballweltweit, spielt der Club seine inländische und UEFA Champions Leagueim Etihad Stadium, einer spektakulären Arena mit 55.000 Sitzplätzen,das City seit 2003 Zuhause nennt. Heute sitzt das Stadium auf demEtihad-Campus, auf dem auch die City Football Academy steht - einehochmoderne Performance-Training und Jugendentwicklungsanlage imHerzen des Ostens Manchesters. Mit dem Academy Stadium mit einerKapazität von 7.000 ist die City Football Academy auch der Ort, andem der Manchester City Women's Football Club sowie der EliteDevelopment Squad tagtäglich trainieren und ihre wettbewerbsfähigenHeimspiele spielen.Für mehr Informationen, besuchen Sie bitte http://www.mancity.comÜber AvaTradeAvaTrade, der branchenführende Devisen- und CFD-Broker, wurde 2006gegründet und bietet über 250 Finanzinstrumente, wie z. B. Devisen,Aktien, Rohstoffe, Indizes, Kryptowährungen und Vanilla-Optionen.AvaTrade-Kunden profitieren von einem Zugriff auf mehrere hochmoderneHandelsplattformen, dem Handeln unterwegs mit der AvaTradeGOMobilapp, engagierten Kontomanagern und einem Kundendienst, der rundum die Uhr in 14 Sprachen verfügbar ist. Mit AvaTrade handeln Traderaller Level. Zudem stellt der Broker ein sicheres Handeln mitfortschrittlicher Verschlüsselung und vollständig voneinandergetrennten Konten sicher.Unter http://www.avatrade.de erfahren Sie mehr über AvaTradePresse KontaktOrly Garini-DilMarcom Director+1-646-335-0738 (Ext. 2125)O.Garini-Dil@avatrade.com(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/704158/AvaTrade_Manchester_City_Logo.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8346351-manchester-city-partnership-avatrade/ (https://www.multivu.com/players/uk/8346351-manchester-city-partnership-avatrade/)Original-Content von: AvaTrade, übermittelt durch news aktuell