Managers PureFunds ISE Mobile Payments: Bitte unbedingt beachten!

Managers PureFunds ISE Mobile Payments weist zum 07.05.2019 einen Kurs von 43,68 USD an der BörseNYSE Arca auf.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Managers PureFunds ISE Mobile Payments einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Managers PureFunds ISE Mobile Payments jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Managers PureFunds ISE Mobile Payments führt bei einem Niveau von 55,63 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 49,57 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Managers PureFunds ISE Mobile Payments verläuft aktuell bei 40,31 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 43,68 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +8,36 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 42,8 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Managers PureFunds ISE Mobile Payments-Aktie der aktuellen Differenz von +2,06 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Managers PureFunds ISE Mobile Payments in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Managers PureFunds ISE Mobile Payments haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Managers PureFunds ISE Mobile Payments bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.