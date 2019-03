Managers PureFunds Drone Economy Strategy: Das Ende oder geht es weiter?

Für die Aktie Managers PureFunds Drone Economy Strategy stehen per 06.03.2019 34,755 USD an der Heimatbörse NYSE Arca zu Buche.

Nach einem bewährten Schema haben wir Managers PureFunds Drone Economy Strategy auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Managers PureFunds Drone Economy Strategy-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 34,52 USD. Der letzte Schlusskurs (34,755 USD) weicht somit +0,68 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (32,15 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,1 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Managers PureFunds Drone Economy Strategy-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Managers PureFunds Drone Economy Strategy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt acht Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Managers PureFunds Drone Economy Strategy. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Managers PureFunds Drone Economy Strategy-RSI ist mit einer Ausprägung von 58,48 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 26,18, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Buy" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".