Manager statt Familie: Führungswechsel beim Kekshersteller Bahlsen

HANNOVER (dpa-AFX) - Beim Keks- und Süßwarenhersteller Bahlsen zieht sich die Eigentümerfamilie aus dem Tagesgeschäft zurück.



Der bisherige Firmenlenker Werner M. Bahlsen will die Führung in den kommenden Wochen an ein vierköpfiges Manager-Team übergeben, wie er am Dienstag in Hannover mitteilte. Kurz vor dem 130-jährigen Bestehen des Unternehmens wird damit dann kein Familienmitglied mehr für das operative Geschäft der Gruppe mit einem Jahresumsatz von 559 Millionen Euro zuständig sein. Werner M. Bahlsen, der am 13. April 69 Jahre alt wurde, will aber als Vorsitzender des Verwaltungsrates weiter über die langfristige Ausrichtung wachen. Dem Gremium wird auch sein ältester Sohn Johannes (30) angehören./rek/DP/tos