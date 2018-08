Manager oder Träumer - 5 Reiseplaner-Typen und wie man mit ihnen umgeht

Berlin (ots) - Das muss mit - aber schnell! Jeder zehnte Deutscheverstaut auf den letzten Drücker seine Siebensachen im Koffer. Dochdie meisten Urlauber planen lieber frühzeitig, zeigt eine forsa-Umfrage[1] für die InterContinental Hotels Group® (IHG®). IHG stelltfünf Typen vor, die die Reiseplanung ganz unterschiedlich angehen -und gibt Tipps für gelungene Ferien, wenn man mit ihnen verreist.1. Der Reisemanager: Urlaub vom ReißbrettKontrollfreak oder einfach nur gut organisiert: Bei derUrlaubsplanung überlässt der Reisemanager nichts dem Zufall. Nachakribischer Recherche sichert sich dieser Typ frühzeitig Flug undUnterkunft. Spätestens einen Tag vor der Abreise sind Koffer und Co.startklar - so wie bei 74 Prozent der Deutschen, die forsa befragthat. Auch beim Buchen beweist gut jeder Zweite Reisemanagement-Qualitäten: 52 Prozent haben ihren letzten Urlaub einige Monate imVoraus gebucht. "Früh zu planen und Angebote zu vergleichen, zahltsich aus", sagt der Reiseexperte Andreas Kohn der InterContinentalHotels Group. "Wer außerdem auf der Hotelwebsite bucht, erhält denbesten Preis."Unser Tipp: Der Reisemanager liebt Alleingänge. AlsUrlaubsbegleitung sollten Sie früh ansprechen, was Ihnen wichtig istund sich entspannt zurücklehnen: Toll, wenn alles läuft!2. Der Entspannte: Die Koryphäe unter den ReiseplanernEine Packliste? Zu umständlich, findet der Entspannte. Dieser Typgeht seine Urlaubsvorbereitungen mit Urvertrauen an: Ist ja nochZeit! Flug und Unterkunft werden in letzter Minute organisiert, dieSachen am Abreisetag gepackt. Kein Wunder, wenn am Zielort dieUrlaubskasse leiden muss - weil Badehose und Co. zu Hause gebliebensind. "Kleinigkeiten wie eine Zahnbürste gibt es an der Hotel-Rezeption", sagt Andreas Kohn von IHG. "Bei aller Entspanntheit istes jedoch ratsam, vor der Reise die wichtigsten Wege rund um dasHotel, beispielsweise zum nächsten Restaurant oder zur nächstenBusstation, zu kennen." Die forsa-Umfrage zeigt:Last-Minute-Vorbereitungen sind bei den Deutschen die Ausnahme. Nursieben Prozent haben ihren letzten großen Urlaub erst mehrere Tagevor Abreise gebucht.Unser Tipp: Sie begleiten den Meister der Entspannung auf seinerReise? Dann fragen Sie vorab die wichtigsten Dinge ab. Zum Beispielob der Reisepass noch gültig ist oder das Flugticket im Handgepäcksteckt.3. Das Gewohnheitstier: Alle Jahre wiederDas Gewohnheitstier liebt es auch im Urlaub "so wie immer". Jahrfür Jahr fährt es an dieselbe Bucht oder denselben Berg, am bestenimmer ins gewohnte Hotel. Nur dort und ohne böse Überraschungen kommtdieser Reiseplaner-Typ zur Ruhe. Mehr als jeder vierte Urlauber (28Prozent) reist nach forsa- Angaben häufig an Orte, die er bereitskennt. Treue, die viele Anbieter mit besonderen Programmen belohnen,so Kohn: "Mitglieder von Treueprogrammen wie etwa demkostenfreien IHG Rewards Club erhalten den garantiert günstigstenPreis, sammeln Treuepunkte und haben weitere Vorteile wie spätereCheck-Out-Zeiten."Unser Tipp: Lassen Sie dem Gewohnheitstier seine Routinen - abertricksen Sie! Schlagen Sie zum Beispiel einen Zwischenstopp in einerspannenden Stadt vor, die an der gewohnten Strecke liegt.4. Der Träumer: Abheben zur FantasiereiseVorfreude ist die schönste Freude, denkt sich der Träumer: Langevor Reisebeginn begibt sich dieser Urlaubsplaner-Typ aufFantasiereise und malt sich die schönste Zeit des Jahres in denbuntesten Farben aus. Helfen können dabei landestypische Musik oderKochbücher. Auch das Internet kann die Urlaubsträume ankurbeln - undlenken, damit diese am Ende nicht schöner werden als das Original.Besonders Frauen gehen hier auf Nummer sicher und lassen sich imVoraus inspirieren: 52 Prozent nutzen das Internet alsInformationsquelle für ihren Urlaub (im Vergleich dazu die Männer: 45Prozent).Unser Tipp: Der Träumer plant die Atmosphäre, seineReisebegleitung, die Hard Facts. Stressen Sie diesen Typ nicht mitorganisatorischen Kleinigkeiten. Ihm reicht es, die Abflugzeit zukennen - und das perfekte Restaurant in Hotelnähe.5. Das Nervenbündel: Fieberkurve im SteigflugHat die Buchung geklappt? Ist alles eingepackt und der Fliegerpünktlich? Dem Nervenbündel macht das Reisefieber besonders zuschaffen. Vor Aufregung bleibt fast der Pass auf dem Schreibtischliegen - und der Magen rebelliert schon vor der Reise. Eine echteNervenprobe, die auch Mitreisenden die Urlaubslaune verderben kann."Reisefieberkandidaten sollten sich frühzeitig eine Liste machen, wasnoch zu tun ist", sagt Andreas Kohn von IHG. "Diese sorgt für dasgute Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Schon wird man ruhiger."Mehr als jeder vierte von forsa Befragte (26 Prozent) war vor seinemletzten Urlaub nervös oder aufgeregt. Die Mehrheit (73 Prozent)allerdings bewahrte ruhig Blut - und freute sich auf ihren Urlaub.Unser Tipp: Gut zureden und ruhig bleiben! [1] Umfrage der forsa Politik und Sozialforschung GmbH im Auftragder InterContinental Hotels Group (IHG) zum Thema "Urlaubsplanung".Im Mai 2018 wurden 1.009 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt. 